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الإعدام لإعلامي قناة "الجزيرة" فيصل القاسم! أرسل الخبر



وتنوعت الأحكام الصادرة بحق القاسم، بين السجن والغرامة والإعدام، ليقرر القضاء السوري، بحسب وثيقة مسربة نشرتها وسائل إعلام سورية، تنفيذ العقوبة الأشد وهي الإعدام.

وجاء في حيثيات القرار، تعميم إلى كافة أجهزة الدولة المعنية، بنقل أي أملاك للقاسم إلى ملكية الدولة.

ولم يعلق الفيصل على الأخبار المنشورة عن حكم الإعدام، كما أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من طرف الحكومة السورية. أصدر القضاء السوري حكما بإعدام الإعلامي في قناة الجزيرة، فيصل القاسم، بعد اتهامه بدعم الإرهاب والعمل ضد الدولة، بالإضافة إلى إثارة النعرات الطائفية.وتنوعت الأحكام الصادرة بحق القاسم، بين السجن والغرامة والإعدام، ليقرر القضاء السوري، بحسب وثيقة مسربة نشرتها وسائل إعلام سورية، تنفيذ العقوبة الأشد وهي الإعدام.وجاء في حيثيات القرار، تعميم إلى كافة أجهزة الدولة المعنية، بنقل أي أملاك للقاسم إلى ملكية الدولة.ولم يعلق الفيصل على الأخبار المنشورة عن حكم الإعدام، كما أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من طرف الحكومة السورية. الخبر برس