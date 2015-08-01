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طفلة تعرضت لـ500 اعتداء جنسي أرسل الخبر



والمجموعة تضم 8 رجال من ضمنهم والد الطفلة، التي ظلت تتعرض للاغتصاب لمدة عامين كاملين، وعثرت الشرطة على 400 ملايين صورة وآلاف التسجيلات في حوزة رجل واحد

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تراوحت أعمار أفراد العصابة بين 34 و47 عاماً ولطالما وثق أفراد العصابة المنحرفة الاعتداءات المروعة التي تعرّضت لها الطفلة بصور وفيديوهات في غرب أستراليا.



وكشفت الشرطة أن والد الطفلة هو من كان يقود العصابة ويسهّل عمليات الاغتصاب بحق طفلته، الأمر الذي أذهل رجال الشرطة الذين وصفوا الأمر بال"المروّع".



وتم إنقاذ الطفلة من حياتها المزرية بعد إلقاء القبض على والدها ورفاقه، وقال مسؤول في الشرطة إن هذه الجريمة مثيرة للاشمئزاز ولا يوجد كلمات لوصفها.



وكشف أحد محققي الجرائم الجنسية، أن حالة الطفلة الجسدية بخير ولكن حالتها النفسية غير جيدة وسوف تحتاج إلى علاجات طويلة

تعرضت طفلة لـ500 اعتداء جنسي في واحدة من أبشع جرائم الاغتصاب، حيث ألقت الشرطة الأسترالية القبض على رجال أستراليين ارتكبوا هذه الجريمة ضد فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً، ومن بينهم والدها.والمجموعة تضم 8 رجال من ضمنهم والد الطفلة، التي ظلت تتعرض للاغتصاب لمدة عامين كاملين، وعثرت الشرطة على 400 ملايين صورة وآلاف التسجيلات في حوزة رجل واحدوبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تراوحت أعمار أفراد العصابة بين 34 و47 عاماً ولطالما وثق أفراد العصابة المنحرفة الاعتداءات المروعة التي تعرّضت لها الطفلة بصور وفيديوهات في غرب أستراليا.وكشفت الشرطة أن والد الطفلة هو من كان يقود العصابة ويسهّل عمليات الاغتصاب بحق طفلته، الأمر الذي أذهل رجال الشرطة الذين وصفوا الأمر بال"المروّع".وتم إنقاذ الطفلة من حياتها المزرية بعد إلقاء القبض على والدها ورفاقه، وقال مسؤول في الشرطة إن هذه الجريمة مثيرة للاشمئزاز ولا يوجد كلمات لوصفها.وكشف أحد محققي الجرائم الجنسية، أن حالة الطفلة الجسدية بخير ولكن حالتها النفسية غير جيدة وسوف تحتاج إلى علاجات طويلة الرأي العام Saida Online