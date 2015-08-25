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السعودي ترأس إجتماعا طارئا للمؤسسات الأهلية والإغاثية في صيدا أرسل الخبر



جاء هذا النداء عقب ترؤس المهندس السعودي للإجتماع الطارىء الذي عقد في قاعة الحاج مصباح البزري الكبرى في القصر البلدي بدعوة من تجمع المؤسسات الأهلية والإغاثية المحلية والدولية وهيئات المجتمع المدني ، والذي أعلن خلاله حالة الطوارىء الإغاثية في منطقة صيدا بعد الإشتباكات المؤسفة في مخيم عين الحلوة وتداعياتها المتمثلة بحركة النزوح الكثيفة لمئات العائلات من المخيم إلى مدينة صيدا والجوار.



وشارك في اللقاء عدد من ممثلي منظمات إغاثية وصحية دولية ومحلية ومؤسسات إجتماعية وتربوية وأهلية وصحية وإعلامية ونقابية وخيرية.

كما شارك عدد من أعضاء المجلس البلدي .



بداية ترحيب من منسق عام تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا السيد ماجد حمتو الذي نوه بتحرك المؤسسات المختلفة في صيدا السريع لإحتضان العائلات النازحة من مخيم عين الحلوة إلى مدينة صيدا، مثمنا موقف بلدية صيدا ورئيسها المهندس محمد السعودي الذي فتح أبواب القصر البلدي لإستقبال النازحين المنكوبين، فيما قامت الجمعيات المختلفة بدور توجيههم إلى مراكز الإيواء إن في المساجد او المدارس او المراكز المؤهلة .

وأعلن حمتو حالة الطوارىء الإغاثية في مدينة صيدا لمواجهة تداعيات الإشتباكات على الصعيد الإنساني والإغاثي، شاكرا لبلدية صيدا تقديم قاعاتها لتكون مقرا لعمليات التجمع الطارئة بحيث تبقي إجتماعاتها مفتوحة .

السعودي

وتحدث المهندس السعودي وقال : اهلا وسهلا بكم في بلدية صيدا والحقيقة هذا الاجتماع لنبحث في قضية أهلنا من الذين يهمنا امرهم تهجروا من بيوتهم في المخيم ، ومن الذي هجرهم؟ ابناء عمهم واخوتهم وللاسف.

وتابع: إن ما يحصل في عين الحلوة والبلاد العربية من تقاتل هو خدمة كبيرة لعدو الامة العربية اسرائيل، التي كانت تنظر طويلا لحصول حالة التشرذم والتقاتل هذه التي عمت العديد من الدول العربية، والآن في عين الحلوة .

وأستأذنكم من أجل توجيه نداء بإسمي وبإسم بلدية صيدا وبإسمكم إلى المتحاربين في عين الحلوة وأقول لهم : كفى .. أوقفوا القتال فورا رحمة بالأطفال والنساء والشيوخ ..

إن مسؤوليتنا جميعا تحقيق ذلك، ومساعدة العائلات والأطفال الذين نزحوا من مناطق الإشتباكات وتخفيف معاناتهم , وآمل أن يأتي الغد وتكون الأزمة قد حلت بشكل نهائي وعادت العائلات إلى منازلها.

وختم السعودي واضعا إمكانات بلدية صيدا بتصرف تجمع المؤسسات الأهلية، منوها بدور التجمع وهيئات المجتمع المدني في منطقة صيدا ومؤازرة الهيئات الدولية الإغاثية ، والذي لطالما كان تجمعا سباقا في تخفيف معاناة النازحين في شتى الظروف.

لجان عمل وتوصيات

بعد ذلك أعلن حمتو بإسم المجتمعين عدة توصيات أهمها تبني نداء رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي إلى المتقاتلين بوقف الإشتباكات فورا رحمة بالأطفال والنساء والشيوخ, وإعلان حالة الطوارىء الإغاثية في منطقة صيدا لمواجهة تداعيات الإشتباكات ، تشكيل لجان عمل متخصصة لمتابعة التطورات وتوفير المساعدات والمستلزمات الضرورية للنازحين، وإبقاء الإجتماعا ت مفتوحة وتحويل قاعة بلدية صيدا إلى غرفة عمليات لمتابعة كل المستجدات في هذا القضية.















وجه رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي نداء عاجلا للمتقاتلين في مخيم عين الحلوة لوقف الإشتباكات فورا رحمة بالأطفال والنساء والشيوخ .جاء هذا النداء عقب ترؤس المهندس السعودي للإجتماع الطارىء الذي عقد في قاعة الحاج مصباح البزري الكبرى في القصر البلدي بدعوة من تجمع المؤسسات الأهلية والإغاثية المحلية والدولية وهيئات المجتمع المدني ، والذي أعلن خلاله حالة الطوارىء الإغاثية في منطقة صيدا بعد الإشتباكات المؤسفة في مخيم عين الحلوة وتداعياتها المتمثلة بحركة النزوح الكثيفة لمئات العائلات من المخيم إلى مدينة صيدا والجوار.وشارك في اللقاء عدد من ممثلي منظمات إغاثية وصحية دولية ومحلية ومؤسسات إجتماعية وتربوية وأهلية وصحية وإعلامية ونقابية وخيرية.كما شارك عدد من أعضاء المجلس البلدي .بداية ترحيب من منسق عام تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا السيد ماجد حمتو الذي نوه بتحرك المؤسسات المختلفة في صيدا السريع لإحتضان العائلات النازحة من مخيم عين الحلوة إلى مدينة صيدا، مثمنا موقف بلدية صيدا ورئيسها المهندس محمد السعودي الذي فتح أبواب القصر البلدي لإستقبال النازحين المنكوبين، فيما قامت الجمعيات المختلفة بدور توجيههم إلى مراكز الإيواء إن في المساجد او المدارس او المراكز المؤهلة .وأعلن حمتو حالة الطوارىء الإغاثية في مدينة صيدا لمواجهة تداعيات الإشتباكات على الصعيد الإنساني والإغاثي، شاكرا لبلدية صيدا تقديم قاعاتها لتكون مقرا لعمليات التجمع الطارئة بحيث تبقي إجتماعاتها مفتوحة .السعوديوتحدث المهندس السعودي وقال : اهلا وسهلا بكم في بلدية صيدا والحقيقة هذا الاجتماع لنبحث في قضية أهلنا من الذين يهمنا امرهم تهجروا من بيوتهم في المخيم ، ومن الذي هجرهم؟ ابناء عمهم واخوتهم وللاسف.وتابع: إن ما يحصل في عين الحلوة والبلاد العربية من تقاتل هو خدمة كبيرة لعدو الامة العربية اسرائيل، التي كانت تنظر طويلا لحصول حالة التشرذم والتقاتل هذه التي عمت العديد من الدول العربية، والآن في عين الحلوة .وأستأذنكم من أجل توجيه نداء بإسمي وبإسم بلدية صيدا وبإسمكم إلى المتحاربين في عين الحلوة وأقول لهم : كفى .. أوقفوا القتال فورا رحمة بالأطفال والنساء والشيوخ ..إن مسؤوليتنا جميعا تحقيق ذلك، ومساعدة العائلات والأطفال الذين نزحوا من مناطق الإشتباكات وتخفيف معاناتهم , وآمل أن يأتي الغد وتكون الأزمة قد حلت بشكل نهائي وعادت العائلات إلى منازلها.وختم السعودي واضعا إمكانات بلدية صيدا بتصرف تجمع المؤسسات الأهلية، منوها بدور التجمع وهيئات المجتمع المدني في منطقة صيدا ومؤازرة الهيئات الدولية الإغاثية ، والذي لطالما كان تجمعا سباقا في تخفيف معاناة النازحين في شتى الظروف.لجان عمل وتوصياتبعد ذلك أعلن حمتو بإسم المجتمعين عدة توصيات أهمها تبني نداء رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي إلى المتقاتلين بوقف الإشتباكات فورا رحمة بالأطفال والنساء والشيوخ, وإعلان حالة الطوارىء الإغاثية في منطقة صيدا لمواجهة تداعيات الإشتباكات ، تشكيل لجان عمل متخصصة لمتابعة التطورات وتوفير المساعدات والمستلزمات الضرورية للنازحين، وإبقاء الإجتماعا ت مفتوحة وتحويل قاعة بلدية صيدا إلى غرفة عمليات لمتابعة كل المستجدات في هذا القضية. Saida Online