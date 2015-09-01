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بلدية صيدا / بلدية صيدا عممت جداول تكلفة إشتراكات المولدات الكهربائية
بلدية صيدا عممت جداول تكلفة إشتراكات المولدات الكهربائية
2015-09-01 أرسل الخبر
عممت بلدية صيدا جداول تكلفة إشتراكات المولدات الكهربائية في منطقة صيدا عن شهر آب 2015 وفقا لساعات التغذية لكل مولد بمعدل 5 أمبير ، بحيث تستوفى القيمة خلال شهر أيلول 2015.
وجددت البلدية تذكيرها للمواطنين بأنه في حال عدم التقيد بالتسعيرة إبلاغ مصلحة الإقتصاد والتجارة في الجنوب على رقم الهاتف 724961-07، أو الحضورشخصيا لرفع الأمر ، مرفقا بالإيصال، إلى مكتب
رئيس مصلحة الإقتصاد الأستاذ علي شكرون في سراي صيدا الحكومي الطابق الثاني.
وفيما يلي الجداول بالتكلفة وأسماء أصحاب المولدات الكهربائية ومناطق التغذية:
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