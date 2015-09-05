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بالفيديو.. ضرب زوجته الحامل بوحشية لأنها لم تحضّر العشاء أرسل الخبر



وفي التفاصيل، نشر موقع ‏LiveLeak‏ مقطع فيديو يظهر فيه رجل يضرب امرأة حامل مكبّلة اليدين على عمود كهربائي بطريقة وحشية في الصين، ليتبيّن أنه زوجها وقد قام بذلك لأنه عاد إلى المنزل ‏ولم تجهّز العشاء له. لكن اللافت في الموضوع أن الزوج كان يضربها ويركلها ‏على وجهها وبطنها في الشارع وأمام الجميع ولم يحاول أحد ردعه.

الفيديو لم يبقَ في الصين فحسب، بل تدواله الآلاف على مواقع التواصل شاجبين ومستنكرين الحادثة، فسأل أحدهم "لماذا لم يتحرك أحد الجيران الذين كانوا موجودين أمام هذا المريض نفسياً؟".





لا يفوّت رواد مواقع التواصل فرصة للإضاءة على قضيّة العنف الأسري. وآخر فيديوهات التعذيب الوحشية التي انتشرت على مواقع التواصل، تظهر قيام رجل صيني بضرب زوجته بطريقة عنيفة ووحشية أمام المارة والجيران.وفي التفاصيل، نشر موقع ‏LiveLeak‏ مقطع فيديو يظهر فيه رجل يضرب امرأة حامل مكبّلة اليدين على عمود كهربائي بطريقة وحشية في الصين، ليتبيّن أنه زوجها وقد قام بذلك لأنه عاد إلى المنزل ‏ولم تجهّز العشاء له. لكن اللافت في الموضوع أن الزوج كان يضربها ويركلها ‏على وجهها وبطنها في الشارع وأمام الجميع ولم يحاول أحد ردعه.الفيديو لم يبقَ في الصين فحسب، بل تدواله الآلاف على مواقع التواصل شاجبين ومستنكرين الحادثة، فسأل أحدهم "لماذا لم يتحرك أحد الجيران الذين كانوا موجودين أمام هذا المريض نفسياً؟". العربي الجديد Saida Online