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هشّم رأسه وهو نائم أرسل الخبر



وروت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم، تفاصيل الحادثة، إذ أوضحت "أقدم كاظم طعيم شهيب العبساوي (عراقي الجنسية) على قتل عبدالله بن ناصر بن محمد السهلي (سعودي الجنسية)، وذلك بضربه بمطرقة على رأسه عدة مرات عندما كان نائما في خيمته، وتكتيفه ورميه في حفرة وأخذ ما معه من نقود، والهرب بسيارة المجني عليه، وكان الجاني يعمل لدى المجني عليه في رعي الأغنام".



وأضافت "بعد القبض على الجاني المذكور أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم عليه بالقتل قصاصا، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل، ومطالبتهم به، وصدق الحكم من محكمة التمييز، ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة، ثم ألحق بالصك ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وصدق ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ الحكم، اليوم الخميس، في محافظة حفر الباطن".

هشم عراقي رأس سعودي وهو نائم ما تسبب في مقتله. ودعت وزارة الداخلية إلى القبض عليه في حفر الباطن، وبعد إحالته إلى المحكمة، صدر بحقه حكم قضائي بالقتل قصاصا، وتم تنفيذه اليوم الخميس.وروت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم، تفاصيل الحادثة، إذ أوضحت "أقدم كاظم طعيم شهيب العبساوي (عراقي الجنسية) على قتل عبدالله بن ناصر بن محمد السهلي (سعودي الجنسية)، وذلك بضربه بمطرقة على رأسه عدة مرات عندما كان نائما في خيمته، وتكتيفه ورميه في حفرة وأخذ ما معه من نقود، والهرب بسيارة المجني عليه، وكان الجاني يعمل لدى المجني عليه في رعي الأغنام".وأضافت "بعد القبض على الجاني المذكور أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم عليه بالقتل قصاصا، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل، ومطالبتهم به، وصدق الحكم من محكمة التمييز، ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة، ثم ألحق بالصك ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وصدق ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ الحكم، اليوم الخميس، في محافظة حفر الباطن". العربية Saida Online