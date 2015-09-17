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السعودي : كل حملات التشويش لن تنجح في النيل من إنجازات البلدية أرسل الخبر



وتحدث في المؤتمر رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ورئيس لجنة مهرجان لبنان المائي السيد سيمون خوري، بمشاركة نائب رئيس البلدية الأستاذ إبراهيم البساط، وبحضور آمر مفرزة خفر السواحل في منطقة صيدا والزهراني النقيب هيثم سويد، ورئيس مؤسسة سايبرس غاردن الأميركية للتزلج السيد مارك فويسراد على رأس وفد من المتزلجين المائيين الأميركيين، أعضاء المجلس البلدي السيدة عرب رعد كلش والسيد محمد قبرصلي والمهندسين منذر ابوظهر ومحمود شريتح ، ورئيس الدائرة الهندسية في البلدية الدكتور زياد الحكواتي ، السيد ربيع عوجي ممثلا جمعية أصدقاء شاطىء وزيرة صيدا، ومنسق لجنة المهرجان المائي في صيدا السيد فؤاد كساب، وعضو مجلس مفوضية كشافة الجراح القائد مروان حبلي وشخصيات.



السعودي

بداية رحب السعودي بالحضور منوها بجهود وزارة السياحة ولجنة مهرجان لبنان المائي برئاسة السيد سيمون خوري وبالفريق الأميركي للتزلج لإقامة هذا المهرجان في صيدا بعدما أقيم في عدة مناطق ساحلية لبنان.

وقال: المهرجان سيقام في صيدا وهي تتمتع ببيئة بحرية نظيفة بعدما نجحنا بإزالة جبل النفايات وأصبح التلوث في خبر كان، وشاطىء صيدا كان ملوثا قبل إزالة جبل النفايات وإقامة الحاجز المائي، ولكن اليوم يعتبر من أنظف الشواطىء بيئيا.

وانتقد السعودي حملات التشويش المغرضة على إنجازات البلدية البيئية والإنمائية وغيرها ، وقال: هذه الإنجازات ماثلة للعيان وكل حملات التشويش لن تنجح في النيل منها.



خوري

ثم تحدث رئيس لجنة مهرجان لبنان المائي السيد سيمون خوري حيث عرض لأعمال اللجنة وما قامت به من نشاطات وعروض مائية على مدى السنوات الماضية في عدة مناطق ومدن ساحلية لبنانية.

ولفت إلى أن مكان المهرجان في صيدا هو حوض مرفأ صيدا الجديد( قبالة المسجد العمري الكبير) وهو مؤهل والوحيد من نوعه في لبنان، ويمكن إقامة عدة أنواع من الرياضات المائية فيه، وإنما سيقتصر هذه المرة في صيدا على التزلج المائي فقط وعروض أسهم نارية .

وهدفنا التعريف بجميع الرياضات البحرية في الامكنة المختصة بالرياضة، ومحطة اورو سبور وضعت دعايات (غير دعايات النفايات التي تصدر عن لبنان هذه الايام للأسف) عن لبنان السياحة ولبنان الرياضة وشاهدها أكثر من 22 مليون مواطن، وهذا هو وجه لبنان الحضاري الذي نريده .

احببنا التعريف بصيدا عالميا من خلال المهرجان ولا سيما وأن الفريق الأميركي للتزلج المشارك هو تابع لمؤسسة Cypress Garden في أميركا ويضم نخبة من أبطال رياضة التزلج العالميين.



وختم مشيرا إلى أن المهرجان في صيدا يشمل تقديم عرضين



الأول : ليلي ( السبت 19 أيلول الجاري الساعة الثامنة مساء)،

والثاني: نهاري ( الأحد 20 أيلول الجاري الساعة 5 مساء)



ولفت إلى أن وزير السياحة الأستاذ ميشال فرعون سيشارك في إفتتاح المهرجان وسيحمل العلم اللبناني وإطلاق إشارة بدء المهرجان بحضور الفاعليات والشخصيات الرسمية وجمهور المواطنين الذين بإمكانهم مشاهدة فقرات المهرجان بالمجان في محيط المكان .



مداخلات

بعد ذلك كانت مداخلات لرئيس فريق التزلج الأميركي السيد مارك فويسراد الذي أعرب عن سروره لزيارة صيدا والتعرف عليها مع فريقه وأن يكون المهرجان في هذه المدينة التاريخية الحضارية التي يمتاز أهلها بالمحبة والإلفة.

كذلك تحدث رئيس فريق الطوارىء في بلدية صيدا السيد أحمد قاسم عن التحضيرات التي تم إنجازها لإستضافة المهرجان، وكذلك تحدث منسق لجنة المهرجان المائي في صيدا السيد فؤاد كساب عن الحملة المواكبة للمهرجان على صفحة Live …Love .. Saida على الإنستغرام.







عقد في بلدية صيدا مؤتمر صحافي خصص لإطلاق فعاليات مهرجان التزلج المائي ، الذي سيقام في مدينة صيدا يومي 19 و20 أيلول الجاري بتنظيم من لجنة مهرجان لبنان المائي برئاسة السيد سيمون خوري وبرعاية وزارة السياحة بالتعاون مع بلدية صيدا .وتحدث في المؤتمر رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ورئيس لجنة مهرجان لبنان المائي السيد سيمون خوري، بمشاركة نائب رئيس البلدية الأستاذ إبراهيم البساط، وبحضور آمر مفرزة خفر السواحل في منطقة صيدا والزهراني النقيب هيثم سويد، ورئيس مؤسسة سايبرس غاردن الأميركية للتزلج السيد مارك فويسراد على رأس وفد من المتزلجين المائيين الأميركيين، أعضاء المجلس البلدي السيدة عرب رعد كلش والسيد محمد قبرصلي والمهندسين منذر ابوظهر ومحمود شريتح ، ورئيس الدائرة الهندسية في البلدية الدكتور زياد الحكواتي ، السيد ربيع عوجي ممثلا جمعية أصدقاء شاطىء وزيرة صيدا، ومنسق لجنة المهرجان المائي في صيدا السيد فؤاد كساب، وعضو مجلس مفوضية كشافة الجراح القائد مروان حبلي وشخصيات.السعوديبداية رحب السعودي بالحضور منوها بجهود وزارة السياحة ولجنة مهرجان لبنان المائي برئاسة السيد سيمون خوري وبالفريق الأميركي للتزلج لإقامة هذا المهرجان في صيدا بعدما أقيم في عدة مناطق ساحلية لبنان.وقال: المهرجان سيقام في صيدا وهي تتمتع ببيئة بحرية نظيفة بعدما نجحنا بإزالة جبل النفايات وأصبح التلوث في خبر كان، وشاطىء صيدا كان ملوثا قبل إزالة جبل النفايات وإقامة الحاجز المائي، ولكن اليوم يعتبر من أنظف الشواطىء بيئيا.وانتقد السعودي حملات التشويش المغرضة على إنجازات البلدية البيئية والإنمائية وغيرها ، وقال: هذه الإنجازات ماثلة للعيان وكل حملات التشويش لن تنجح في النيل منها.خوريثم تحدث رئيس لجنة مهرجان لبنان المائي السيد سيمون خوري حيث عرض لأعمال اللجنة وما قامت به من نشاطات وعروض مائية على مدى السنوات الماضية في عدة مناطق ومدن ساحلية لبنانية.ولفت إلى أن مكان المهرجان في صيدا هو حوض مرفأ صيدا الجديد( قبالة المسجد العمري الكبير) وهو مؤهل والوحيد من نوعه في لبنان، ويمكن إقامة عدة أنواع من الرياضات المائية فيه، وإنما سيقتصر هذه المرة في صيدا على التزلج المائي فقط وعروض أسهم نارية .وهدفنا التعريف بجميع الرياضات البحرية في الامكنة المختصة بالرياضة، ومحطة اورو سبور وضعت دعايات (غير دعايات النفايات التي تصدر عن لبنان هذه الايام للأسف) عن لبنان السياحة ولبنان الرياضة وشاهدها أكثر من 22 مليون مواطن، وهذا هو وجه لبنان الحضاري الذي نريده .احببنا التعريف بصيدا عالميا من خلال المهرجان ولا سيما وأن الفريق الأميركي للتزلج المشارك هو تابع لمؤسسة Cypress Garden في أميركا ويضم نخبة من أبطال رياضة التزلج العالميين.وختم مشيرا إلى أن المهرجان في صيدا يشمل تقديم عرضينالأول : ليلي ( السبت 19 أيلول الجاري الساعة الثامنة مساء)،والثاني: نهاري ( الأحد 20 أيلول الجاري الساعة 5 مساء)ولفت إلى أن وزير السياحة الأستاذ ميشال فرعون سيشارك في إفتتاح المهرجان وسيحمل العلم اللبناني وإطلاق إشارة بدء المهرجان بحضور الفاعليات والشخصيات الرسمية وجمهور المواطنين الذين بإمكانهم مشاهدة فقرات المهرجان بالمجان في محيط المكان .مداخلاتبعد ذلك كانت مداخلات لرئيس فريق التزلج الأميركي السيد مارك فويسراد الذي أعرب عن سروره لزيارة صيدا والتعرف عليها مع فريقه وأن يكون المهرجان في هذه المدينة التاريخية الحضارية التي يمتاز أهلها بالمحبة والإلفة.كذلك تحدث رئيس فريق الطوارىء في بلدية صيدا السيد أحمد قاسم عن التحضيرات التي تم إنجازها لإستضافة المهرجان، وكذلك تحدث منسق لجنة المهرجان المائي في صيدا السيد فؤاد كساب عن الحملة المواكبة للمهرجان على صفحة Live …Love .. Saida على الإنستغرام. Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي