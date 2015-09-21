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ممرضة تُمارس الجنس مع أطباء وموظفين وتنشر مقاطع فيديو أرسل الخبر



وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية، فإنَّ الممرضة "عبير .ع" (24 عاماً) تقوم بتسهيل أعمال الدعارة وممارسة الجنس داخل المستشفى في فترات الراحة مع أطباء وموظفين وزبائن من خارج المستشفى، بالإضافة إلى نشر مقاطع فيديو فاضحة لها على أحد المواقع الجنسية الشهيرة للترويج لنفسها.

وبعد التحقيق مع المتهمة "عبير .ع" اعترفت بالواقعة، وقالت إنها مطلقة وتعيش في ظروف صعبة، الأمر الذي اضطرها للعمل في الدعارة.

ألقت مباحث الآداب القبض على ممرضة مصرية تمارس الدعارة داخل مستشفى حكومي بالجيزة، وتتقاضى أموالاً نظير ذلك.وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية، فإنَّ الممرضة "عبير .ع" (24 عاماً) تقوم بتسهيل أعمال الدعارة وممارسة الجنس داخل المستشفى في فترات الراحة مع أطباء وموظفين وزبائن من خارج المستشفى، بالإضافة إلى نشر مقاطع فيديو فاضحة لها على أحد المواقع الجنسية الشهيرة للترويج لنفسها.وبعد التحقيق مع المتهمة "عبير .ع" اعترفت بالواقعة، وقالت إنها مطلقة وتعيش في ظروف صعبة، الأمر الذي اضطرها للعمل في الدعارة. اليوم السابع