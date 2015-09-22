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المجلس البلدي في صيدا هنأ بعيد الأضحى والسعودي إعتذر عن عدم تقبل التهاني أرسل الخبر



ويعتذر رئيس البلدية المهندس محمد السعودي عن عدم تقبل التهاني بالعيد نظرا لوجوده خارج لبنان، معربا عن أمله في أن يحمل العيد الخير والإزدهار للجميع ، وأن تصل قضية العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي المخطوفين إلى نهاية سعيدة.

كما توجه بالتهنئة إلى حجاج بيت الله الحرام سائلا الله عز وجل أن يكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وأن يعودوا سالمين إلى ديارهم وأهاليهم. هنأ المجلس البلدي في مدينة صيدا برئاسة المهندس محمد السعودي، اللبنانيين عامة، والمسلمين وأهالي صيدا ومنطقتها وأبناء المخيمات الفلسطينية خاصة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عز وجل على الجميع بالخير واليمن والبركات.ويعتذر رئيس البلدية المهندس محمد السعودي عن عدم تقبل التهاني بالعيد نظرا لوجوده خارج لبنان، معربا عن أمله في أن يحمل العيد الخير والإزدهار للجميع ، وأن تصل قضية العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي المخطوفين إلى نهاية سعيدة.كما توجه بالتهنئة إلى حجاج بيت الله الحرام سائلا الله عز وجل أن يكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وأن يعودوا سالمين إلى ديارهم وأهاليهم. Saida Online