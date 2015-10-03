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مؤتمر صحافي في بلدية صيدا أطلق فعاليات المهرجان الرياضي البحري أرسل الخبر





وحضر المؤتمر الصحافي منسق عام تجمع المؤسسات الأهلية السيد ماجد حمتو، آمر مفرزة ساحل صيدا والزهراني النقيب هيثم سويد وعدد من أعضاء المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان وجمعية أصدقاء شاطىء وزيرة صيدا وعضوي المجلس البلدي السيدين محمد قبرصلي ومطاع مجذوب، والسيد عدنان بلولي ، وممثل كشافة الجراح في الجنوب القائد الكشفي مروان حبلي.



بداية ترحيب من عضو المجلس الأهلي السيد طارق أبوزينب، فكلمة رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي فقال : ان نسبح بلا ادمان على شاطىء الامان ليس فقط شعارا متناسقا في السجع، بل هو ايضا تجربة على ارض الواقع، تنطبق من دون شك على موضوع الادمان . ومن واجبنا نحن كمسؤولين في هذه المجتمع ، ان نعمل على تأمين الشاطىء الآمن للسباحة، سواء بالمعنى الواقعي او المعنى النظري.



المعني الواقعي للسباحة الى شاطىء الامام يتجسد بتأمين شاطىء نظيف غير ملوث بيئيا، حيث نجحت هذه البلدية نجاحا مشهودا له من القريب والبعيد في الارتقاء بالشاطىء اللبناني نحو مرحلة متقدمة، ليكون شاطئا نموذجيا ، لاسيما بعد ازالة جبل النفايات .



في اختتام فصل الصيف، نتطلع الى الصيف القادم، حيث ستكون صيدا على موعد مع موسم صيفي واعد، خاصة في افتتاحنا هذا العام الكثير من النشاطات على طول الشاطىء الصيداوي ، والتي كان لها صدى ايجابي كبير لدى كل اللبنانيين . وفي الشتاء والصيف وفي كل يوم وفي كل ساعة، نقف الى جانب شبابنا لتثقيفهم حول المخدرات ولزيادة الوعي لديهم حول مخاطرها، وهذا يستدعي منا اعلى درجات التنبه، لأننا ان غفلنا عنهم يوما، فإن المخدرات لن تغفل عنهم .



نصر الدين

ثم تحدثت مديرة البرنامج الوطني للوقاية من الادمان في وزارة الشؤون الاجتماعية السيدة ميرنا نصر الدين : توجهت لكل المراكز التابعة لوزارة الشؤون الموجودين في المنطقة للتعاون وتجنيد كل طاقاتهم لهذا اليوم وللجمعيات المتعاقدة مع الوزارة والمدارس ايضا الجمعيات التي تتعامل بمجال المخدرات .

وأعلنت عن إطلاق نشاط سيقام في الشتاء لاقامة دورة لتدريب الاهل على وقاية اولادهم دون الوقوع في مشكلة المخدرات وحلها وتوجيه اولادهم وهذه الدورة ستقام في المجلس الاهلي لمكافحة الادمان في صيدا وستكون بكل لبنان كما أننا نحضر لمؤتمر دولي بهذا الخصوص .



كلش

من جهتها رئيسة المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان السيدة عرب رعد كلش أعربت عن إعتزازها بنجاح تجربة المجلس واحتضان فاعليات صيدا لكافة أعماله بالرغم من الاختلافات السياسية والعقائدية فهذه كانت تجربة ناجحة واعتقد انها تكاملت مع تجربة اصدقاء زيرة صيدا.

وتوجهت بالشكر لرجل الأعمال أحمد نجيب نحولي على تقديم المقر للمجلس الذي يعالج نحو 130 مريضا ويوجد اطباء ومسؤولين نفسيين والحمدلله كان في قصة نجاح لأن بهذه الفترة البسيطة نضوي على المشاكل التي يعاني منها هذا الجيل

ولفتت إلى أن الحدث المرتقب سيكون بمشاركة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وهناك نشاطات للجمعيات وكلمة لرئيس البلدية وتوزيع الكؤوس والميداليات وفرقة الكوفيه ستقدم لوحة فولكلورية الساعة التاسعة الافتتاح لهذا النشاط الذي سيتضمن سباق سباحة وعروض بحرية ورياضية وفنية وكشفية وستندات للجمعيات الأهلية.



كزبر

ثم تحدث رئيس جمعية اصدقاء زيرة وشاطىء صيدا عضو المجلس البلدي الأستاذ كامل كزبر لافتا إلى أن هذا المهرجان الرياضي هو نموذج لتعاون الجمعيات من أجل الإهتمام بالشباب لأن الفراغ هو الذي يتسبب بانحراف الشباب لمثل هذه الأفات.

وعرض تجربة الجمعية في الإهتمام بزيرة صيدا التي إستقبلت نحو 40 ألف زائر خلال موسم الصيف وهذا يعكس نجاح الجمعية في الإهتمام بها وهناك توجه لإنشاء اكاديمة للغطس لكي تكون صيدا مميزة بهذا النشاط .



مريم اليمن

ممثلة مجموعة اليمن غروب الآنسة مريم اليمن قالت:

ان مجموعة اليمن غروب تفتخر بأن تكون اليوم ممثلة في هذا المؤتمر الصحفي لمهرجان نسبح بلا ادمان الى شاطىء الامان في بلدية صيدا . هذه البلدية الحبيبة التي ازهرت مشروع لمدينة صيدا والجوار وهو ازالة جبل النفايات بالاضافة الى عدة مشاريع انمائية للمدينة وهنا يجب ان ننوه بانجازات رئيس بلدية صيدا واعضاء المجلس البلدي في هذا المجال.







عقد في قاعة بلدية صيدا مؤتمر صحافي خصص لإطلاق فعاليات المهرجان الرياضي البحري بعنوان " نسبح بلا إدمان إلى شاطىء الأمان" والذي يقام للتوعية من مخاطر المخدرات في 11 تشرين الأول الجاري التاسعة صباحا على كورنيش صيدا البحري وينظمه المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان برعاية بلدية صيدا بالتعاون مع ووزارة الشؤو ن الإجتماعية وجمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا ومجموعة اليمن غروب والشبكة المدرسية والجامعة اللبنانية الدولية وفرقة الكوفية وفيتنس تايم .وحضر المؤتمر الصحافي منسق عام تجمع المؤسسات الأهلية السيد ماجد حمتو، آمر مفرزة ساحل صيدا والزهراني النقيب هيثم سويد وعدد من أعضاء المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان وجمعية أصدقاء شاطىء وزيرة صيدا وعضوي المجلس البلدي السيدين محمد قبرصلي ومطاع مجذوب، والسيد عدنان بلولي ، وممثل كشافة الجراح في الجنوب القائد الكشفي مروان حبلي.بداية ترحيب من عضو المجلس الأهلي السيد طارق أبوزينب، فكلمة رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي فقال : ان نسبح بلا ادمان على شاطىء الامان ليس فقط شعارا متناسقا في السجع، بل هو ايضا تجربة على ارض الواقع، تنطبق من دون شك على موضوع الادمان . ومن واجبنا نحن كمسؤولين في هذه المجتمع ، ان نعمل على تأمين الشاطىء الآمن للسباحة، سواء بالمعنى الواقعي او المعنى النظري.المعني الواقعي للسباحة الى شاطىء الامام يتجسد بتأمين شاطىء نظيف غير ملوث بيئيا، حيث نجحت هذه البلدية نجاحا مشهودا له من القريب والبعيد في الارتقاء بالشاطىء اللبناني نحو مرحلة متقدمة، ليكون شاطئا نموذجيا ، لاسيما بعد ازالة جبل النفايات .في اختتام فصل الصيف، نتطلع الى الصيف القادم، حيث ستكون صيدا على موعد مع موسم صيفي واعد، خاصة في افتتاحنا هذا العام الكثير من النشاطات على طول الشاطىء الصيداوي ، والتي كان لها صدى ايجابي كبير لدى كل اللبنانيين . وفي الشتاء والصيف وفي كل يوم وفي كل ساعة، نقف الى جانب شبابنا لتثقيفهم حول المخدرات ولزيادة الوعي لديهم حول مخاطرها، وهذا يستدعي منا اعلى درجات التنبه، لأننا ان غفلنا عنهم يوما، فإن المخدرات لن تغفل عنهم .نصر الدينثم تحدثت مديرة البرنامج الوطني للوقاية من الادمان في وزارة الشؤون الاجتماعية السيدة ميرنا نصر الدين : توجهت لكل المراكز التابعة لوزارة الشؤون الموجودين في المنطقة للتعاون وتجنيد كل طاقاتهم لهذا اليوم وللجمعيات المتعاقدة مع الوزارة والمدارس ايضا الجمعيات التي تتعامل بمجال المخدرات .وأعلنت عن إطلاق نشاط سيقام في الشتاء لاقامة دورة لتدريب الاهل على وقاية اولادهم دون الوقوع في مشكلة المخدرات وحلها وتوجيه اولادهم وهذه الدورة ستقام في المجلس الاهلي لمكافحة الادمان في صيدا وستكون بكل لبنان كما أننا نحضر لمؤتمر دولي بهذا الخصوص .كلشمن جهتها رئيسة المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان السيدة عرب رعد كلش أعربت عن إعتزازها بنجاح تجربة المجلس واحتضان فاعليات صيدا لكافة أعماله بالرغم من الاختلافات السياسية والعقائدية فهذه كانت تجربة ناجحة واعتقد انها تكاملت مع تجربة اصدقاء زيرة صيدا.وتوجهت بالشكر لرجل الأعمال أحمد نجيب نحولي على تقديم المقر للمجلس الذي يعالج نحو 130 مريضا ويوجد اطباء ومسؤولين نفسيين والحمدلله كان في قصة نجاح لأن بهذه الفترة البسيطة نضوي على المشاكل التي يعاني منها هذا الجيلولفتت إلى أن الحدث المرتقب سيكون بمشاركة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وهناك نشاطات للجمعيات وكلمة لرئيس البلدية وتوزيع الكؤوس والميداليات وفرقة الكوفيه ستقدم لوحة فولكلورية الساعة التاسعة الافتتاح لهذا النشاط الذي سيتضمن سباق سباحة وعروض بحرية ورياضية وفنية وكشفية وستندات للجمعيات الأهلية.كزبرثم تحدث رئيس جمعية اصدقاء زيرة وشاطىء صيدا عضو المجلس البلدي الأستاذ كامل كزبر لافتا إلى أن هذا المهرجان الرياضي هو نموذج لتعاون الجمعيات من أجل الإهتمام بالشباب لأن الفراغ هو الذي يتسبب بانحراف الشباب لمثل هذه الأفات.وعرض تجربة الجمعية في الإهتمام بزيرة صيدا التي إستقبلت نحو 40 ألف زائر خلال موسم الصيف وهذا يعكس نجاح الجمعية في الإهتمام بها وهناك توجه لإنشاء اكاديمة للغطس لكي تكون صيدا مميزة بهذا النشاط .مريم اليمنممثلة مجموعة اليمن غروب الآنسة مريم اليمن قالت:ان مجموعة اليمن غروب تفتخر بأن تكون اليوم ممثلة في هذا المؤتمر الصحفي لمهرجان نسبح بلا ادمان الى شاطىء الامان في بلدية صيدا . هذه البلدية الحبيبة التي ازهرت مشروع لمدينة صيدا والجوار وهو ازالة جبل النفايات بالاضافة الى عدة مشاريع انمائية للمدينة وهنا يجب ان ننوه بانجازات رئيس بلدية صيدا واعضاء المجلس البلدي في هذا المجال. Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي