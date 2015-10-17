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السعودي: صيدا مظلومة من جيرانها والبلدية ووزارة البيئة تراقبان معمل معالجة النفايات أرسل الخبر



وأشار إلى أن معمل معالجة النفايات لا يعمل على كيفه ، بل يخضع لمراقبة دورية من وزارة البيئة وأيضا لمراقبة البلدية المتواصلة، وأن شرطة بلدية صيدا كثفت إجراءاتها وتدابيرها لمنع حصول أية عمليات تهريب للنفايات. كما أن شرطة البلدية بإمكانها الدخول ساعة تشاء إلى داخل معمل المعالجة لممارسة الدور الرقابي، وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.



وأسف لإصرار البعض على مواصلة تشويه الإنجاز البيئي في مدينة صيدا بمعالجة نفاياتها في المعمل مع سائر البلديات المنضوية ضمن إتحاد بلديات صيدا الزهراني وعين الحلوة ، فيما العديد من البلدات والمناطق اللبنانية تعاني من أزمة النفايات التي لا تزال منتشرة في الطرقات بانتظار إقرار الخطة الوطنية لأزمة النفايات .



وكشف السعودي بأنه وتحقيقا للشفافية في هذا الموضوع تم الإتفاق مع رئيس إتحاد بلديات صيدا والزهراني بالوكالة اضافة لمحافظ الجنوب الأستاذ منصور ضو من أجل أن تتقدم شركات هندسية متخصصة في البيئة وموضوع النفايات بعروض لمراقبة عمل المعمل . وأضاف: خلال أيام سيتم تقديم عروض الأسعار لتتحقق المراقبة المحايدة للمعمل، وبذلك تكون علاقة وتقارير الشركة الفائزة مباشرة مع المحافظ ومع إتحاد بلديات صيدا الزهراني.



وجدد السعودي موقف البلدية المدعوم بإجماع فاعليات المدينة بأن صيدا لن تقبل إطلاقا أية كميات إضافية من النفايات لمعالجتها من خارج نطاق إتحاد صيدا - الزهراني وعين الحلوة إلا بتأمين مطمر للعوادم خارج المدينة، وهذا الأمر يعرفه الوزير أكرم شهيب ورئيس الوزراء ووزير البيئة ايضا ويعرفه عموم الناس في صيدا وخارجها.



ووجه السعودي اللوم والعتب إلى جيران صيدا من بلديات وقرى مجاورة معتبرا بأن صيدا مظلومة من جيرنها الذين ينظرون إليها بأنها مركز للنفايات والمجاري، فيما هم يستفيدون من معالجة نفاياتهم في صيدا (16 بلدية وعين الحلوة ) ، وكذلك يستفيدون من شبكة المجاري التي تصب في صيدا من 62 قرية وبلدية، ولا يمدون يد المساعدة كجيران لصيدا بتأمين مطمر واحد للعوادم في بلدة من بلداتهم، علما بأن هذه العوادم لا تشكل اي ضرر بيئي لأنها ليست نفايات عضوية .

ولفت إلى انه وحتى تأمين المطمر المطلوب، يتم طمر العوادم مخلوطة مع تراب (بنسبة الثلثين) في بحيرة الحاجز المائي، على أن لا يتعدى إرتفاعها عن سطح مياه الحاجز .

أكد رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، في حديث عممه المكتب الإعلامي ، أن البلدية تمارس دور الرقابة الفعلية على معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة، ولا صحة للإدعاءات بأنه يتم تهريب النفايات العضوية وطمرها في بحيرة الحاجز المائي.وأشار إلى أن معمل معالجة النفايات لا يعمل على كيفه ، بل يخضع لمراقبة دورية من وزارة البيئة وأيضا لمراقبة البلدية المتواصلة، وأن شرطة بلدية صيدا كثفت إجراءاتها وتدابيرها لمنع حصول أية عمليات تهريب للنفايات. كما أن شرطة البلدية بإمكانها الدخول ساعة تشاء إلى داخل معمل المعالجة لممارسة الدور الرقابي، وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.وأسف لإصرار البعض على مواصلة تشويه الإنجاز البيئي في مدينة صيدا بمعالجة نفاياتها في المعمل مع سائر البلديات المنضوية ضمن إتحاد بلديات صيدا الزهراني وعين الحلوة ، فيما العديد من البلدات والمناطق اللبنانية تعاني من أزمة النفايات التي لا تزال منتشرة في الطرقات بانتظار إقرار الخطة الوطنية لأزمة النفايات .وكشف السعودي بأنه وتحقيقا للشفافية في هذا الموضوع تم الإتفاق مع رئيس إتحاد بلديات صيدا والزهراني بالوكالة اضافة لمحافظ الجنوب الأستاذ منصور ضو من أجل أن تتقدم شركات هندسية متخصصة في البيئة وموضوع النفايات بعروض لمراقبة عمل المعمل . وأضاف: خلال أيام سيتم تقديم عروض الأسعار لتتحقق المراقبة المحايدة للمعمل، وبذلك تكون علاقة وتقارير الشركة الفائزة مباشرة مع المحافظ ومع إتحاد بلديات صيدا الزهراني.وجدد السعودي موقف البلدية المدعوم بإجماع فاعليات المدينة بأن صيدا لن تقبل إطلاقا أية كميات إضافية من النفايات لمعالجتها من خارج نطاق إتحاد صيدا - الزهراني وعين الحلوة إلا بتأمين مطمر للعوادم خارج المدينة، وهذا الأمر يعرفه الوزير أكرم شهيب ورئيس الوزراء ووزير البيئة ايضا ويعرفه عموم الناس في صيدا وخارجها.ووجه السعودي اللوم والعتب إلى جيران صيدا من بلديات وقرى مجاورة معتبرا بأن صيدا مظلومة من جيرنها الذين ينظرون إليها بأنها مركز للنفايات والمجاري، فيما هم يستفيدون من معالجة نفاياتهم في صيدا (16 بلدية وعين الحلوة ) ، وكذلك يستفيدون من شبكة المجاري التي تصب في صيدا من 62 قرية وبلدية، ولا يمدون يد المساعدة كجيران لصيدا بتأمين مطمر واحد للعوادم في بلدة من بلداتهم، علما بأن هذه العوادم لا تشكل اي ضرر بيئي لأنها ليست نفايات عضوية .ولفت إلى انه وحتى تأمين المطمر المطلوب، يتم طمر العوادم مخلوطة مع تراب (بنسبة الثلثين) في بحيرة الحاجز المائي، على أن لا يتعدى إرتفاعها عن سطح مياه الحاجز . Saida Online