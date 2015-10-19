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فنانون تشكيليون أهدوا السعودي لوحات ومجسمات أرسل الخبر



وقد شكر الوفد للمهندس السعودي دعم ورعاية البلدية لأعمال السمبوزيوم وقدموا له نماذج من لوحات ومجسمات فنية تم إنجازها خلال السمبوزيوم. وشكر السعودي للوفد مبادرتهم مبديا اعجابة باللوحات والمجسمات الفنية المقدمة .





استقبل رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في مكتبه بالقصر البلدي وفدا من الفنانين التشكيليين الذين شاركوا في السمبوزيوم الذي أقيم قبالة قلعة صيدا البحرية قبل نحو أسبوعين بمشاركة نحو 140 فنانا لبنانيا وعربيا وفرنسيا وهم نسرين شبيب وسعيد زيدان وزياد الشوفي ووليد العنداري، وذلك بحضور عضو المجلس البلدي السيدة عرب كلش .وقد شكر الوفد للمهندس السعودي دعم ورعاية البلدية لأعمال السمبوزيوم وقدموا له نماذج من لوحات ومجسمات فنية تم إنجازها خلال السمبوزيوم. وشكر السعودي للوفد مبادرتهم مبديا اعجابة باللوحات والمجسمات الفنية المقدمة . Saida Online