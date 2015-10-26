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بلدية صيدا إستنفرت فرق الطوارىء البلدية للمساعدة في تصريف مياه الأمطار الغزيرة أرسل الخبر



وتفقد عضو المجلس البلدي المهندس محمود شريتح الأعمال التي قامت بها فرق الطوارىء البلدية بإشراف المراقب أحمد قاسم بإزالة الأتربة والحجارة التي جرفتها السيول من البلدات المجاورة وصبت في مدينة صيدا خلال هطول الأمطار الغزيرة ما أدى لإقفال بعض الريغارات .

وتمكنت الفرق المختصة من تصريف مياه الأمطار من الشوارع والأحياء وقامت بمد يد المساعدة للمواطنين والأهالي، وذلك بمعاونة شرطة البلدية وفرق الدفاع المدني وشركة NTCC وهيئات صحية وفرق إنقاذ مختلفة .













إستنفرت بلدية صيدا مساء اليوم الإثنين فرق الطوارىء البلدية التابعة لها للمساعدة في تصريف مياه الأمطار التي غمرت بعض الشوارع والأحياء بفعل غزارة الأمطار التي هطلت في فترة زمنية قصيرة جدا خلال العاصفة وكانت أكبر من قدرة الريغارات على إستيعابها .وتفقد عضو المجلس البلدي المهندس محمود شريتح الأعمال التي قامت بها فرق الطوارىء البلدية بإشراف المراقب أحمد قاسم بإزالة الأتربة والحجارة التي جرفتها السيول من البلدات المجاورة وصبت في مدينة صيدا خلال هطول الأمطار الغزيرة ما أدى لإقفال بعض الريغارات .وتمكنت الفرق المختصة من تصريف مياه الأمطار من الشوارع والأحياء وقامت بمد يد المساعدة للمواطنين والأهالي، وذلك بمعاونة شرطة البلدية وفرق الدفاع المدني وشركة NTCC وهيئات صحية وفرق إنقاذ مختلفة . Saida Online