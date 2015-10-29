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افتتاح "مشروع ملعب صيدا للجميع" الذي قامت الوكالة الأميركية للتنمية USAID أرسل الخبر





يشكل مشروع ملعب صيدا للجميع واحدا من المشاريع العديدة التي اقيمت في اطار برنامج بلدي بهدف تعزيز الانخراط المدني للهيئات والمجتمعات المحلية في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية المحلية في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية المحلية وتحسين قدرة البلديات على خدمة مواطنيها بصورة افضل . سيخلق المشروع أكثر من ستة فرص عمل بدوام كامل ويتوقع ان يستفيد منه سنويا أكثر من 5000 شاب وشابة من صيدا والمناطق المجاورة .



وشارك في الحفل النائب بهية الحريري، وممثل الرئيس فؤاد السنيورة المهندس طارق بعاصيري، ممثل مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان الشيخ إبراهيم الديماسي، ممثل مطران صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك الياس حداد الأب جهاد فرنسيس، ممثل مطران صيدا ودير القمر للموارنة الأرشمندريت مارون كيوان، ممثل مطران صيدا ومرجعيون للروم الأرثوذكس الياس كفوري الأب نقولا باصيل، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ونائبه الأستاذ إبراهيم البساط وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ورئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب بول كرم ورئيس كاريتاس صيدا الدكتور عبدالله كنعان، وممثلة وزارة الداخلية والبلديات السيدة رشا حوراني، ومديرة برنامج بلدي السيدة داليا خوري ، ممثلي الوكالة الاميركية للتنمية السيدة كارولين براين السيدة كريستين صايغ والسيد الياس حداد، رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني بالوكالة نقولا ابو ضاهر، ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف، رئيس بلدية عبرا المهندس وليد مشنتف، ومنسق تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود ومدير مكتب مخابرات الجيش في صيدا العميد ممدوح صعب وأمر فصيلة درك صيدا النقيب رمزي الحاج ، ورئيسي بلدية صيدا السابقين المهندس أحمد الكلش والمهندس هلال القبرصلي وممثل رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبدالرحمن البزري السيد عفيف حشيشو، وحشد من الشخصيات وممثلين عن المؤسسات التربوية والإجتماعية والأندية الرياضية والكشفية .

السعودي



استهل الحفل بالنشيدين الوطنيين اللبناني والأميركي ،فكلمة ترحيب من ممثل برنامج بلدي السيد خليل طوبيا ، فعرض فيلم وثائقي عن مشروع ملعب صيدا البلدي ، ثم تحدث رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي فقال :



كان مفروض ان تقام أمس مباراة بين فريقي الانصار والنجمة على ملعب صيدا البلدي امس واتهموني بأنني نجماوي، وأنا صراحة لا نجماوي ولا أنصار، وانهالت الإتصالات علينا في البلدية عن سبب تأجيل المباراة الذي يعود للشتاء وكمية الأمطار الغزيرة وبالتالي عدم صلاحية الملعب لإستقبال اللعبة.. وللأسف هناك من أعطى تأويلات مختلفة حول الموضوع بأن السبب أميركي .. وقال ممازحا ربما إعتقدوا بأن الرئيس أوباما سيحضر اليوم..



وقال : مثل احجار الدومينو ، تتوالى الانجازات على شاطىء صيدا البحري ، ويوما بعد يوم نشهد تزايدا ملحوظا في عدد المتحمسين للمساهمة في جعل صيدا وشاطئها مثالين نموذجين على مستوى لبنان والعالم ، صحيح أن النوايا كانت موجودة منذ زمن ، لكن عائقا ما وقف امام أحجار الدومينو هذه، ألا وهو جبل النفايات. هذا الجبل الذي كان جاثما في مدى العين من حيث نقف الآن ، كان مانعا من اي خطة متكاملة لتطوير المدينة، فأي انجاز في ظل وجوده، لن يكتب له أي نجاح .

ومع بداية فصل الشتاء ، وبعد أن رأينا ما حصل في بيروت وكل لبنان الذي يعاني من كل الازمات وخصوصا الازمات البيئية ومنها أزمة النفايات ، نحمد الله اننا لا نعاني في مدينتنا من هكذا مشكلات، خاصة مع إزالة جبل النفايات وتشغيل معمل معالجة النفايات الصلبة في تجربة رائدة جعلت صيدا محط أنظار كل لبنان .

إن نجاح هذا المجلس البلدي في إزالة جبل النفايات ، بعد عمل دؤوب ومتواصل من كامل الأعضاء، ودعم واضح من نواب وفعاليات المدينة وعلى رأسهم معالي السيدة بهية الحريري ، فتح الباب واسعا امام انجازات كثيرة آخرى ، لاسيما ما يتعلق منها بالرياضة والبيئة وتوفير المساحات الترفيهية الخالية من التلوث وهذا أقل ما يمكن ان نقدمه للجيل الصاعد في صيدا، أن نؤمن له مساحات كما كل مدن العالم، يرفه فيها عن نفسه، يمارس هواياته او رياضته بعيدا عن صخب المدينة.

ولأن صيدا على الطريق الصحيح اليوم، نجتمع لنشهد مبادرة طيبة من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في لبنان وبإشراف وتنفيذ رابطة كاريتاس لبنان ، التي تقدمت مشكورة بتمويل تجهيز الملاعب الصغيرة الذي نشهد له في الآونة الأخيرة تزايدا ملحوظا في نشاطه، خاصة مع كونه من أهم الملاعب لناحية التجهيزات على مستوى لبنان .

واليوم ، تضيف الوكالة الاميركية الى مواصفاته مزيدا من التفاصيل ، لتجعله يتفوق على ملاعب أخرى في لبنان .

أشكر لكم جميعا حضوركم ودعمكم الدائم لصيدا ، وبإسمي وبإسم بلدية صيدا ارحب بكم في مدينتكم .

وأعلن السعودي عن نشاط سيقام في ملعب صيدا لريال مدريد في 20 تشرين الثاني القادم



عدنان ياسين

ثم تحدث ممثل اكاديمية ريال مدريد في لبنان السيد عدنان ياسين فقال:

يسعدني وجودي معكم بصيدا لنشهد مرة ثانية التقدم الحاصل في المدينة بفضل بلدية صيدا التي تعمل الكثير للمدينة في وقت كتير سريع . ننقل لكم تحيات مؤسسة ريال مدريد من اسبانيا وهدفها نشر الثقافة الرياضي بالعالم

ومنذ سنتين أقمنا معسكرا هنا هو الاول في الشرق الاوسط وشارك فيه 400 طالب وطالبة بمجهود من بلدية صيدا والنائب بهية الحريري التي كانت متحمسة له

واليوم اعلن عن انطلاق الاكاديمية لريال مدريد بصيدا بـ 20 تشرين الثاني القادم على ملاعب صيدا التي تجهزت لتكون فرصة لصيدا ومحيطها .فشكرا الجميع في صيدا على الدعم الذي يقدمونه



كرم

ثم تحدث رئيس رابطة كاريتاس لبنان بول كرم فقال : يسعدني أن التقى بكم في هذه البقعة من جنوب بلادنا الصامد، إذ نحتفل معا بانتهاء وانجاز مشروع للجميع الذي سيستقبل في ارجائه الجميع ، دلالة على شمولية رسالة لبنان التاريخية. إن هذا الانجاز الذي يصب في خانة التنمية والاستثمار المحلي الفاعل ، مولته مشكورة الوكالة الأميركية للتنيمة (USAID) ونفذه فريق عمل ناشط في رابطة كاريتاس لبنان ، في اطار برنامج بلدي بالتعاون مع بلدية رئيسا ومجلسا للدلالة على المفهوم التنموي التحالف من اجل التقدم .

واضاف : الحكومة الاميركية مشكورة من خلال الوكالة الاميركية للتنمية الدولية قد استثمرت خلال الخمس سنوات الماضية حوالي 166 مليون دولار، فمولت مشاريع النمو الاقتصادي في قطاع المياه والصرف الصحي واعادة التشجير والزراعة والتمويل الصغير ( microfinance) ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والحكم الرشيد وغيره من القطاعات .

ان مشروع بلدي الذي سوف يستمر حتى العام 2017 سيقدم الدعم للعديد من النشاطات بغية تقوية أنشطة البلديات في حوالي ثمانية وخمسين بلدية في لبنان .



أما تنفيذ مشروع ملعب صيدا للجميع فيعتبر واحدا من ثماني مشاريع تقوم بها رابطة كاريتاس وتنفذها حاليا في مناطق متعددة على الاراضي اللبنانيه كمرحلة اولى . وسيتم انجاز مشاريع أخرى في مرحلة ثانية والتي تفوق العشرين مشروعا جديدا وسيبدأ تنفيذها في المستقبل القريب ان شاء الله . فالتعاون مع البلديات وهيئات المجتمع المدني، له مدلولات ايجابية ستحفز الكثيرين وتعود بالخير على المواطنين، وهو بالتالي خيار صائب يقودنا الى المزيد من الشراكة في المشاريع مع البلديات والوكالة الاميركية للتنمية .



في الختام لا يسعني إلا أن أجدد شكري الى كل من ساهم من قريب او بعيد أكان من فريق عملنا الغيور وعلى راسهم مديرة كاريتاس الدكتورة ريتا رحيم، وايضا داليا صادر الخوري ، كما واشكر فريق عمل بلدية صيدا وعلى رأسهم المهندس محمد السعودي . فشعار كاريتاس الحالي سوا منعمل الفرق سيبقى اساسا لإنطلاق كل عمل يحقق التنمية الاقتصادية والإجتماعية في وطننا الحبيب ومع كل الخيرين ذوي الإرادة الطيبة والبناءة .



صايغ

كلمة ممثلة الوكالة الاميركية السيدة كارولين براين القتها السيدة كريستين صايغ نقلت فرح مديرة الوكالة بإنجاز هذا المشروع الاجتماعي الانمائي الذي يتم برعاية البدلية والذي يجمع اهل صيدا وجوارها صغارا وكبارا من اجل التمتع بمجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية والرياضية .

وقالت : تكمن اهمية هذا المشروع في تحسين الوضع الاجتماعي والمالي لذوي الدخل المحدود في منطقة صيدا، وبغض النظر عن طبيعة المشروع من بناء منشآت صحية أو دور ضيافة ريفية او مراكز رياضية، فقد استفادت المجتمعات المحلية من المساعدة التي توفرها الوكالة وذلك بهدف تحسين نوعية الحياة فيها ودعم نموها الاقتصادي على المدى الطويل



حوراني



كلمة وزارة الداخلية القتها السيدة رشا حوراني فقالت: اسمحوا لي أن أنقل تحيات معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق لجميع القيمين على هذا المشروع مع كل التمنيات بالنجاح والاستمرارية .

نجتمع اليوم في إحدى أقدم مدن العالم وتحديدا في اول مدينة بناها الفينيقيون - صيدا

ولا شك أننا وبفضل التعاون المشترك بين برنامج بناء التحالفات للتقدم والاستثمار المحلي ورابطة كاريتاس لبنان وبلدية صيدا والعديد من الجمعيات الاهلية سوف نشهد على تطوير وتعزيز التنمية البشرية، انطلاقا من التركيز على أهمية الأماكن العامة المفتوحة في المدينة والمساحات الخضراء التي تؤثر على رفاهية وصحة وسلوكيات جميع المواطنين والتي تساهم في التنمية البشرية .



فهنيئا لمدينة رفيق الحريري الرياضية بمشروع ملعب صيدا للجميع الذي سيؤكد مرة جديدة أن صيدا هي فعلا للجميع .



الحريري

ثم تحدثت معالي النائب السيدة بهية الحريري

مدينة رفيق الحريري الرياضية

بسم الله الرّحمن الرّحيم

أيّها الحفل الكريم ..

يأتي إفتتاح ملعب صيدا للجميع.. كمشروع تكاملي.. مع مدينة رفيق الحريري الرياضية .. التي أراد من أراد أن يحرم صيدا منها في العام 98 .. وتقرّر إنشاؤها مع عدد من المدن الرياضية التي تعهّد الرئيس الشّهيد رفيق الحريري بإقامة البنية التحتية الرياضية اللازمة لاستقبال كأس آسيا 2000.. بعد أن افتتح عودة الإعمار للبنان بإعادة بناء المدينة الرياضية في بيروت .. التي دمّرها الطيران الإسرائيلي عام 82 .. وأراد الرئيس الحريري أن تبدأ مسيرة إعادة الإعمار من مدينة بيروت الرياضية لاستقبال الدورة العربية .. وأراد أن تعمّ المدن الرياضية كلّ الأراضي اللبنانية .. فكان مشروع إنشاء مدن رياضية بمواصفات عالمية لاستقبال كأس آسيا .. وإنّني أتذكّر اليوم تمسّك أهالي صيدا بحقّهم في إنشاء هذه المدينة الرياضية وهذا ما كان ..



وإنّنا إذ نعتزّ بما أنجزناه مع رئيس ومجلس بلدية صيدا من إستراتيجية إنمائية متكاملة بالتّعاون معMed Cities .. فها نحن اليوم نحتفل بباكورة مشروع برنامج "بلدي" الذي تموّله الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان .. وتنفّذه رابطة كاريتاس لبنان .. بإشراف من وزارة الداخلية والبلديات وبلدية صيدا.. ليأتي هذا الملعب متكاملاً مع مدينة رفيق الحريري الرياضية كجزء من الإستراتيجية الإنمائية الشاملة لمدينة صيدا .. لأنّ قناعتنا بأنّه لا نجاح لأي مشروع تنموي إن لم يكن ضمن إستراتيجية كاملة .. وهذا ما أنجزناه في مدينة صيدا ..



وإنّني أشكر معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق على رعايته هذا المشروع .. ورئيس مجلس بلدية صيدا الأستاذ محمد السعودي على اشرافه .. كما نتوجّه بالشّكر الى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان ورابطة كاريتاس لبنان على هذا الإنجاز الإنمائي التكاملي.. على أمل أن تستطيع الأجيال الصاعدة أن تنعم بالأمن والإستقرار لتحقّق نجاحاتها من أجل لبنان ..



عشتم وعاش لبنان ..



تدشين الملاعب

بعد ذلك قص الجميع شريط التدشين فجولة في أرجاء الملاعب والمنشآت الجديدة حيث قام المهندس السعودي بركل كرة قدم باتجاه المرمى، وقام الأب بول كرم بتسديد كرة سلة معلنين تدشين الملاعب الجديدة .

وفي الختام أقيم حفل كوكتيل بالمناسبة .





















































شهدت مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية في صيدا إحتفالا مميزا تمثل بتدشين منشآت رياضية جديدة تحت عنوان "مشروع ملعب صيدا للجميع" الذي قامت الوكالة الأميركية للتنمية USAID بتمويله ضمن برنامج بلدي لبناء النحالفات للتقدم والتنمية والاستثمار المحلي ، والذي تم تنفيذه من قبل رابطة كاريتاس لبنان بالشراكة مع بلدية صيدا، حيث تضمن المشروع إعادة تأهيل وتوسيع قسم من مدينة رفيق الحريري الرياضية ليضم ملاعب لكرة القدم المصغرة (ميني فوتبول) ولكرة السلة وكرة الطاولة وساحة للأولاد وقاعة للتمارين الرياضية وكافتيريا، وستكون الملاعب الجديدة التي أنجزت من خلال المشروع متاحة أمام جميع شباب وشابات منطقة صيدا والجوار .يشكل مشروع ملعب صيدا للجميع واحدا من المشاريع العديدة التي اقيمت في اطار برنامج بلدي بهدف تعزيز الانخراط المدني للهيئات والمجتمعات المحلية في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية المحلية في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية المحلية وتحسين قدرة البلديات على خدمة مواطنيها بصورة افضل . سيخلق المشروع أكثر من ستة فرص عمل بدوام كامل ويتوقع ان يستفيد منه سنويا أكثر من 5000 شاب وشابة من صيدا والمناطق المجاورة .وشارك في الحفل النائب بهية الحريري، وممثل الرئيس فؤاد السنيورة المهندس طارق بعاصيري، ممثل مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان الشيخ إبراهيم الديماسي، ممثل مطران صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك الياس حداد الأب جهاد فرنسيس، ممثل مطران صيدا ودير القمر للموارنة الأرشمندريت مارون كيوان، ممثل مطران صيدا ومرجعيون للروم الأرثوذكس الياس كفوري الأب نقولا باصيل، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ونائبه الأستاذ إبراهيم البساط وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ورئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب بول كرم ورئيس كاريتاس صيدا الدكتور عبدالله كنعان، وممثلة وزارة الداخلية والبلديات السيدة رشا حوراني، ومديرة برنامج بلدي السيدة داليا خوري ، ممثلي الوكالة الاميركية للتنمية السيدة كارولين براين السيدة كريستين صايغ والسيد الياس حداد، رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني بالوكالة نقولا ابو ضاهر، ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف، رئيس بلدية عبرا المهندس وليد مشنتف، ومنسق تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود ومدير مكتب مخابرات الجيش في صيدا العميد ممدوح صعب وأمر فصيلة درك صيدا النقيب رمزي الحاج ، ورئيسي بلدية صيدا السابقين المهندس أحمد الكلش والمهندس هلال القبرصلي وممثل رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبدالرحمن البزري السيد عفيف حشيشو، وحشد من الشخصيات وممثلين عن المؤسسات التربوية والإجتماعية والأندية الرياضية والكشفية .السعودياستهل الحفل بالنشيدين الوطنيين اللبناني والأميركي ،فكلمة ترحيب من ممثل برنامج بلدي السيد خليل طوبيا ، فعرض فيلم وثائقي عن مشروع ملعب صيدا البلدي ، ثم تحدث رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي فقال :كان مفروض ان تقام أمس مباراة بين فريقي الانصار والنجمة على ملعب صيدا البلدي امس واتهموني بأنني نجماوي، وأنا صراحة لا نجماوي ولا أنصار، وانهالت الإتصالات علينا في البلدية عن سبب تأجيل المباراة الذي يعود للشتاء وكمية الأمطار الغزيرة وبالتالي عدم صلاحية الملعب لإستقبال اللعبة.. وللأسف هناك من أعطى تأويلات مختلفة حول الموضوع بأن السبب أميركي .. وقال ممازحا ربما إعتقدوا بأن الرئيس أوباما سيحضر اليوم..وقال : مثل احجار الدومينو ، تتوالى الانجازات على شاطىء صيدا البحري ، ويوما بعد يوم نشهد تزايدا ملحوظا في عدد المتحمسين للمساهمة في جعل صيدا وشاطئها مثالين نموذجين على مستوى لبنان والعالم ، صحيح أن النوايا كانت موجودة منذ زمن ، لكن عائقا ما وقف امام أحجار الدومينو هذه، ألا وهو جبل النفايات. هذا الجبل الذي كان جاثما في مدى العين من حيث نقف الآن ، كان مانعا من اي خطة متكاملة لتطوير المدينة، فأي انجاز في ظل وجوده، لن يكتب له أي نجاح .ومع بداية فصل الشتاء ، وبعد أن رأينا ما حصل في بيروت وكل لبنان الذي يعاني من كل الازمات وخصوصا الازمات البيئية ومنها أزمة النفايات ، نحمد الله اننا لا نعاني في مدينتنا من هكذا مشكلات، خاصة مع إزالة جبل النفايات وتشغيل معمل معالجة النفايات الصلبة في تجربة رائدة جعلت صيدا محط أنظار كل لبنان .إن نجاح هذا المجلس البلدي في إزالة جبل النفايات ، بعد عمل دؤوب ومتواصل من كامل الأعضاء، ودعم واضح من نواب وفعاليات المدينة وعلى رأسهم معالي السيدة بهية الحريري ، فتح الباب واسعا امام انجازات كثيرة آخرى ، لاسيما ما يتعلق منها بالرياضة والبيئة وتوفير المساحات الترفيهية الخالية من التلوث وهذا أقل ما يمكن ان نقدمه للجيل الصاعد في صيدا، أن نؤمن له مساحات كما كل مدن العالم، يرفه فيها عن نفسه، يمارس هواياته او رياضته بعيدا عن صخب المدينة.ولأن صيدا على الطريق الصحيح اليوم، نجتمع لنشهد مبادرة طيبة من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في لبنان وبإشراف وتنفيذ رابطة كاريتاس لبنان ، التي تقدمت مشكورة بتمويل تجهيز الملاعب الصغيرة الذي نشهد له في الآونة الأخيرة تزايدا ملحوظا في نشاطه، خاصة مع كونه من أهم الملاعب لناحية التجهيزات على مستوى لبنان .واليوم ، تضيف الوكالة الاميركية الى مواصفاته مزيدا من التفاصيل ، لتجعله يتفوق على ملاعب أخرى في لبنان .أشكر لكم جميعا حضوركم ودعمكم الدائم لصيدا ، وبإسمي وبإسم بلدية صيدا ارحب بكم في مدينتكم .وأعلن السعودي عن نشاط سيقام في ملعب صيدا لريال مدريد في 20 تشرين الثاني القادمعدنان ياسينثم تحدث ممثل اكاديمية ريال مدريد في لبنان السيد عدنان ياسين فقال:يسعدني وجودي معكم بصيدا لنشهد مرة ثانية التقدم الحاصل في المدينة بفضل بلدية صيدا التي تعمل الكثير للمدينة في وقت كتير سريع . ننقل لكم تحيات مؤسسة ريال مدريد من اسبانيا وهدفها نشر الثقافة الرياضي بالعالمومنذ سنتين أقمنا معسكرا هنا هو الاول في الشرق الاوسط وشارك فيه 400 طالب وطالبة بمجهود من بلدية صيدا والنائب بهية الحريري التي كانت متحمسة لهواليوم اعلن عن انطلاق الاكاديمية لريال مدريد بصيدا بـ 20 تشرين الثاني القادم على ملاعب صيدا التي تجهزت لتكون فرصة لصيدا ومحيطها .فشكرا الجميع في صيدا على الدعم الذي يقدمونهكرمثم تحدث رئيس رابطة كاريتاس لبنان بول كرم فقال : يسعدني أن التقى بكم في هذه البقعة من جنوب بلادنا الصامد، إذ نحتفل معا بانتهاء وانجاز مشروع للجميع الذي سيستقبل في ارجائه الجميع ، دلالة على شمولية رسالة لبنان التاريخية. إن هذا الانجاز الذي يصب في خانة التنمية والاستثمار المحلي الفاعل ، مولته مشكورة الوكالة الأميركية للتنيمة (USAID) ونفذه فريق عمل ناشط في رابطة كاريتاس لبنان ، في اطار برنامج بلدي بالتعاون مع بلدية رئيسا ومجلسا للدلالة على المفهوم التنموي التحالف من اجل التقدم .واضاف : الحكومة الاميركية مشكورة من خلال الوكالة الاميركية للتنمية الدولية قد استثمرت خلال الخمس سنوات الماضية حوالي 166 مليون دولار، فمولت مشاريع النمو الاقتصادي في قطاع المياه والصرف الصحي واعادة التشجير والزراعة والتمويل الصغير ( microfinance) ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والحكم الرشيد وغيره من القطاعات .ان مشروع بلدي الذي سوف يستمر حتى العام 2017 سيقدم الدعم للعديد من النشاطات بغية تقوية أنشطة البلديات في حوالي ثمانية وخمسين بلدية في لبنان .أما تنفيذ مشروع ملعب صيدا للجميع فيعتبر واحدا من ثماني مشاريع تقوم بها رابطة كاريتاس وتنفذها حاليا في مناطق متعددة على الاراضي اللبنانيه كمرحلة اولى . وسيتم انجاز مشاريع أخرى في مرحلة ثانية والتي تفوق العشرين مشروعا جديدا وسيبدأ تنفيذها في المستقبل القريب ان شاء الله . فالتعاون مع البلديات وهيئات المجتمع المدني، له مدلولات ايجابية ستحفز الكثيرين وتعود بالخير على المواطنين، وهو بالتالي خيار صائب يقودنا الى المزيد من الشراكة في المشاريع مع البلديات والوكالة الاميركية للتنمية .في الختام لا يسعني إلا أن أجدد شكري الى كل من ساهم من قريب او بعيد أكان من فريق عملنا الغيور وعلى راسهم مديرة كاريتاس الدكتورة ريتا رحيم، وايضا داليا صادر الخوري ، كما واشكر فريق عمل بلدية صيدا وعلى رأسهم المهندس محمد السعودي . فشعار كاريتاس الحالي سوا منعمل الفرق سيبقى اساسا لإنطلاق كل عمل يحقق التنمية الاقتصادية والإجتماعية في وطننا الحبيب ومع كل الخيرين ذوي الإرادة الطيبة والبناءة .صايغكلمة ممثلة الوكالة الاميركية السيدة كارولين براين القتها السيدة كريستين صايغ نقلت فرح مديرة الوكالة بإنجاز هذا المشروع الاجتماعي الانمائي الذي يتم برعاية البدلية والذي يجمع اهل صيدا وجوارها صغارا وكبارا من اجل التمتع بمجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية والرياضية .وقالت : تكمن اهمية هذا المشروع في تحسين الوضع الاجتماعي والمالي لذوي الدخل المحدود في منطقة صيدا، وبغض النظر عن طبيعة المشروع من بناء منشآت صحية أو دور ضيافة ريفية او مراكز رياضية، فقد استفادت المجتمعات المحلية من المساعدة التي توفرها الوكالة وذلك بهدف تحسين نوعية الحياة فيها ودعم نموها الاقتصادي على المدى الطويلحورانيكلمة وزارة الداخلية القتها السيدة رشا حوراني فقالت: اسمحوا لي أن أنقل تحيات معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق لجميع القيمين على هذا المشروع مع كل التمنيات بالنجاح والاستمرارية .نجتمع اليوم في إحدى أقدم مدن العالم وتحديدا في اول مدينة بناها الفينيقيون - صيداولا شك أننا وبفضل التعاون المشترك بين برنامج بناء التحالفات للتقدم والاستثمار المحلي ورابطة كاريتاس لبنان وبلدية صيدا والعديد من الجمعيات الاهلية سوف نشهد على تطوير وتعزيز التنمية البشرية، انطلاقا من التركيز على أهمية الأماكن العامة المفتوحة في المدينة والمساحات الخضراء التي تؤثر على رفاهية وصحة وسلوكيات جميع المواطنين والتي تساهم في التنمية البشرية .فهنيئا لمدينة رفيق الحريري الرياضية بمشروع ملعب صيدا للجميع الذي سيؤكد مرة جديدة أن صيدا هي فعلا للجميع .الحريريثم تحدثت معالي النائب السيدة بهية الحريريمدينة رفيق الحريري الرياضيةبسم الله الرّحمن الرّحيمأيّها الحفل الكريم ..يأتي إفتتاح ملعب صيدا للجميع.. كمشروع تكاملي.. مع مدينة رفيق الحريري الرياضية .. التي أراد من أراد أن يحرم صيدا منها في العام 98 .. وتقرّر إنشاؤها مع عدد من المدن الرياضية التي تعهّد الرئيس الشّهيد رفيق الحريري بإقامة البنية التحتية الرياضية اللازمة لاستقبال كأس آسيا 2000.. بعد أن افتتح عودة الإعمار للبنان بإعادة بناء المدينة الرياضية في بيروت .. التي دمّرها الطيران الإسرائيلي عام 82 .. وأراد الرئيس الحريري أن تبدأ مسيرة إعادة الإعمار من مدينة بيروت الرياضية لاستقبال الدورة العربية .. وأراد أن تعمّ المدن الرياضية كلّ الأراضي اللبنانية .. فكان مشروع إنشاء مدن رياضية بمواصفات عالمية لاستقبال كأس آسيا .. وإنّني أتذكّر اليوم تمسّك أهالي صيدا بحقّهم في إنشاء هذه المدينة الرياضية وهذا ما كان ..وإنّنا إذ نعتزّ بما أنجزناه مع رئيس ومجلس بلدية صيدا من إستراتيجية إنمائية متكاملة بالتّعاون معMed Cities .. فها نحن اليوم نحتفل بباكورة مشروع برنامج "بلدي" الذي تموّله الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان .. وتنفّذه رابطة كاريتاس لبنان .. بإشراف من وزارة الداخلية والبلديات وبلدية صيدا.. ليأتي هذا الملعب متكاملاً مع مدينة رفيق الحريري الرياضية كجزء من الإستراتيجية الإنمائية الشاملة لمدينة صيدا .. لأنّ قناعتنا بأنّه لا نجاح لأي مشروع تنموي إن لم يكن ضمن إستراتيجية كاملة .. وهذا ما أنجزناه في مدينة صيدا ..وإنّني أشكر معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق على رعايته هذا المشروع .. ورئيس مجلس بلدية صيدا الأستاذ محمد السعودي على اشرافه .. كما نتوجّه بالشّكر الى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان ورابطة كاريتاس لبنان على هذا الإنجاز الإنمائي التكاملي.. على أمل أن تستطيع الأجيال الصاعدة أن تنعم بالأمن والإستقرار لتحقّق نجاحاتها من أجل لبنان ..عشتم وعاش لبنان ..تدشين الملاعببعد ذلك قص الجميع شريط التدشين فجولة في أرجاء الملاعب والمنشآت الجديدة حيث قام المهندس السعودي بركل كرة قدم باتجاه المرمى، وقام الأب بول كرم بتسديد كرة سلة معلنين تدشين الملاعب الجديدة .وفي الختام أقيم حفل كوكتيل بالمناسبة . 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