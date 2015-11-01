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سباق خيول الأول من نوعه في لبنان على شاطىء مسبح صيدا الشعبي أرسل الخبر



وحضر المهرجان حشد من ممثلي الهيئات الرياضية والإجتماعية والبيئية ومن بينهم ربيع عوجي عن جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا ، وجمع كبير المواطنين الذين إحتشدوا على شاطىء المسبح الشعبي وعلى الرصيف المحاذي له لمواكبة فعاليات السباق الذي تميز بنظافة شاطىء صيدا وأهليته لاستضافة مختلف أنواع الرياضات بما فيها سباق الخيل، ولا سيما مواكبة شركة NTCC لنظافة الشاطىء بإشراف بلدية صيدا.

كما واكبت شرطة بلدية صيدا بإمرة المؤهل أول بلال الصياد، وقوى الأمن الداخلي فعاليات المهرجان والسهر على سلامة المواطنين وتأمين ميدان سباق الخير على الشاطىء. كما شاركت فرقة من مسعفي عيادة العائلة في المهرجان وتم التدخل في عدة حالات خلال السباق.

بداية النشيد الوطني اللبناني، فترحيب من عريف الحفل بلال نقوزي ، ثم كلمة راعي المهرجان المهندس السعودي ألقاها المهندس محمد البابا الذي نوه بالمشرفين على المهرجان لافتا إلى أن شاطىء صيدا يعتبر الأنظف بيئيا على مستوى لبنان ، وأن مثل هذه المهرجانات لم تكن لتقام على شاطىء صيدا لولا أن تمكنت بلدية صيدا من تحقيق إنجاز التخلص من جبل النفايات وإقامة المطمر الصحي وتحويل مكان الجبل إلى حديقة عامة.

بعد ذلك بدأت السباقات للخيول المشاركة والتي إستمرت تصفياتها حتى قرابة الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد حيث جرى توزيع الكؤوس على الفائزين.

كما قدم مصطفى الشمعة بإسم لجنة منظمي المهرجان درعا تكريميا لرئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي تسلمه ممثله عضو المجلس البلدي المهندس محمد البابا.

النتائج

وجاءت نتائج سباق الخيول في لبنان كالتالي :

- فئة الخيول العربية الأصيلة(واهو)

الاول - الفرس ثائر – من صور - السائس جعفر حمود (المختار)



- فئة الخيول العربية الاصيلة (الألف)

الأول / الفرس حبيبة بسام (عكار)



- فئة خيول (الألف)

الأول في لبنان – محبوب طلبه – برجا – السائس علي حوحو

الثاني في لبنان : الفرس جوكر – السائس علاء بركات

الثاني أيضا في لبنان: الفرس ظريف – السائس شربل جبور

- فئة الخيول الإنكليزية :

الأول في لبنان – الفرس كاسترو – السائس علي فتوني







































































برعاية رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ممثلا بعضو المجلس البلدي المهندس محمد البابا ، إستضافت مدينة صيدا وللمرة الأولى في تاريخها ، مهرجان سباق الخيول في لبنان حيث تحول شاطىء المسبح الشعبي إلى ميدان لسباق الخيول بمشاركة نحو 40 فرسا قدموا من مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما من صيدا والجنوب اللبناني وإقليم الخروب والبقاع والشمال حيث تنافسوا على المراكز الأولى في سباق الخيول العربية الأصيلة وسباق الخيول الألف والخيول الإنكليزية .وحضر المهرجان حشد من ممثلي الهيئات الرياضية والإجتماعية والبيئية ومن بينهم ربيع عوجي عن جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا ، وجمع كبير المواطنين الذين إحتشدوا على شاطىء المسبح الشعبي وعلى الرصيف المحاذي له لمواكبة فعاليات السباق الذي تميز بنظافة شاطىء صيدا وأهليته لاستضافة مختلف أنواع الرياضات بما فيها سباق الخيل، ولا سيما مواكبة شركة NTCC لنظافة الشاطىء بإشراف بلدية صيدا.كما واكبت شرطة بلدية صيدا بإمرة المؤهل أول بلال الصياد، وقوى الأمن الداخلي فعاليات المهرجان والسهر على سلامة المواطنين وتأمين ميدان سباق الخير على الشاطىء. كما شاركت فرقة من مسعفي عيادة العائلة في المهرجان وتم التدخل في عدة حالات خلال السباق.بداية النشيد الوطني اللبناني، فترحيب من عريف الحفل بلال نقوزي ، ثم كلمة راعي المهرجان المهندس السعودي ألقاها المهندس محمد البابا الذي نوه بالمشرفين على المهرجان لافتا إلى أن شاطىء صيدا يعتبر الأنظف بيئيا على مستوى لبنان ، وأن مثل هذه المهرجانات لم تكن لتقام على شاطىء صيدا لولا أن تمكنت بلدية صيدا من تحقيق إنجاز التخلص من جبل النفايات وإقامة المطمر الصحي وتحويل مكان الجبل إلى حديقة عامة.بعد ذلك بدأت السباقات للخيول المشاركة والتي إستمرت تصفياتها حتى قرابة الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد حيث جرى توزيع الكؤوس على الفائزين.كما قدم مصطفى الشمعة بإسم لجنة منظمي المهرجان درعا تكريميا لرئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي تسلمه ممثله عضو المجلس البلدي المهندس محمد البابا.النتائجوجاءت نتائج سباق الخيول في لبنان كالتالي :- فئة الخيول العربية الأصيلة(واهو)الاول - الفرس ثائر – من صور - السائس جعفر حمود (المختار)- فئة الخيول العربية الاصيلة (الألف)الأول / الفرس حبيبة بسام (عكار)- فئة خيول (الألف)الأول في لبنان – محبوب طلبه – برجا – السائس علي حوحوالثاني في لبنان : الفرس جوكر – السائس علاء بركاتالثاني أيضا في لبنان: الفرس ظريف – السائس شربل جبور- فئة الخيول الإنكليزية :الأول في لبنان – الفرس كاسترو – السائس علي فتوني Saida Online