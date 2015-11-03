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السعودي بحث سبل مكافحة الكلاب الشاردة في صيدا بتخديرها ونقلها إلى مركز خاص أرسل الخبر



وقد عرضت الناشطة ستنباش لأهداف الجمعية التي قامت بتأسيسها لمكافحة الكلاب الشاردة وفقا لأسس علمية تنسجم مع مبادىء الرفق بالحيوان، وذلك بتخدير الكلاب ونقلها إلى مركز خاص للعناية بها.

السعودي نوه بأهداف الجمعية من أجل القضاء على ظاهرة الكلاب الشاردة، التي هاجمت مؤخرا العديد من المواطنين في صور وفي عدد من المناطق اللبنانية.

وقال: استفدنا من تجربة الجمعية في كيفية جمع الكلاب الشاردة من الطرقات لمنع أذاها وضررها على الإنسان، ويمكن إعتماد طريقة التخدير وليس القتل او التسميم ، ومن ثم نقل الكلاب إلى مركز خاص من أجل العناية بها، وهذه فكرة مشجعة ونحن في البلدية سندرس سبل التعاون المشترك مع الجمعية لتحقيق هذا الهدف.

بحث رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في مكتبه بالقصر البلدي مع الناشطة في جمعية الرفق بالحيوان السيدة لورا ستنباش سبل مكافحة الكلاب الشاردة التي قد تلحق الأذى بالمواطنين.وقد عرضت الناشطة ستنباش لأهداف الجمعية التي قامت بتأسيسها لمكافحة الكلاب الشاردة وفقا لأسس علمية تنسجم مع مبادىء الرفق بالحيوان، وذلك بتخدير الكلاب ونقلها إلى مركز خاص للعناية بها.السعودي نوه بأهداف الجمعية من أجل القضاء على ظاهرة الكلاب الشاردة، التي هاجمت مؤخرا العديد من المواطنين في صور وفي عدد من المناطق اللبنانية.وقال: استفدنا من تجربة الجمعية في كيفية جمع الكلاب الشاردة من الطرقات لمنع أذاها وضررها على الإنسان، ويمكن إعتماد طريقة التخدير وليس القتل او التسميم ، ومن ثم نقل الكلاب إلى مركز خاص من أجل العناية بها، وهذه فكرة مشجعة ونحن في البلدية سندرس سبل التعاون المشترك مع الجمعية لتحقيق هذا الهدف. صيدا أون لاين Saida Online