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جريمة مروعة.. بسب وجبة طعام أرسل الخبر



وذكرت صحيفة "نيويورك دايلي نيوز" أن رونالد بريتشيت (32 عاماً) متهم بقتل أبيه بيسيفال بريتشيت (58 عاماً) ومحاولة قتل أمه رينتا بريتشيت (57 عاماً) في منزلهما في لويزيانا.

وكشفت التحقيقات أن "رونالد المتهم بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية ومحاولة ارتكاب جريمة قتل واختطاف سيارة، أقدم على فعلته لأن والديه حرماه من وجبتين سريعتين طلباهما لنفسيهما. طعن شاب والديه بالسكين لأنهما حرماه من وجبتين سريعتين طلباهما من دون أن يجلبوا له شيئاً، فقتل والده وجرح أمه.وذكرت صحيفة "نيويورك دايلي نيوز" أن رونالد بريتشيت (32 عاماً) متهم بقتل أبيه بيسيفال بريتشيت (58 عاماً) ومحاولة قتل أمه رينتا بريتشيت (57 عاماً) في منزلهما في لويزيانا.وكشفت التحقيقات أن "رونالد المتهم بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية ومحاولة ارتكاب جريمة قتل واختطاف سيارة، أقدم على فعلته لأن والديه حرماه من وجبتين سريعتين طلباهما لنفسيهما. لها