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بلدية صيدا عممت جداول تكلفة إشتراكات المولدات الكهربائية أرسل الخبر



وجددت البلدية تذكيرها للمواطنين بأنه في حال عدم التقيد بالتسعيرة إبلاغ مصلحة الإقتصاد والتجارة في الجنوب على رقم الهاتف 724961-07، أو الحضورشخصيا لرفع الأمر ، مرفقا بالإيصال، إلى مكتب رئيس مصلحة الإقتصاد الأستاذ علي شكرون في سراي صيدا الحكومي الطابق الثاني .



وفيما يلي الجداول بالتكلفة وأسماء أصحاب المولدات الكهربائية ومناطق التغذية:





عممت بلدية صيدا جداول تكلفة إشتراكات المولدات الكهربائية في منطقة صيدا عن شهرتشرين الثاني 2015 وفقا لساعات التغذية لكل مولد بمعدل 5 أمبير ، بحيث تستوفى القيمة خلال شهركانون الأول 2015.وجددت البلدية تذكيرها للمواطنين بأنه في حال عدم التقيد بالتسعيرة إبلاغ مصلحة الإقتصاد والتجارة في الجنوب على رقم الهاتف 724961-07، أو الحضورشخصيا لرفع الأمر ، مرفقا بالإيصال، إلى مكتب رئيس مصلحة الإقتصاد الأستاذ علي شكرون في سراي صيدا الحكومي الطابق الثاني .وفيما يلي الجداول بالتكلفة وأسماء أصحاب المولدات الكهربائية ومناطق التغذية: Saida Online