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بلدية صيدا أنجزت زينة المولد النبوي الشريف وتستعد لرفع شجرة الميلاد المجيد أرسل الخبر



كما وتجري الإستعدادات من قبل فرق بلدية صيدا لتزيين شجرة الميلاد المجيد تمهيدا لرفعها في مكانها المعتاد سنويا حيث ستكون مقابل زينة المولد النبوي الشريف في تقاطع إيليا ، في إشارة إلى تزامن المناسبتين يومي 23 و25 كانون الأول الجاري .

أنجزت بلدية صيدا زينة المولد النبوي الشريف حيث وضعت مجسمات مضيئة ترمز لقباب المساجد وذلك في ساحة تقاطع إيليا وسط المدينة، ما أضفى رونقا جماليا مميزا على المكان.كما وتجري الإستعدادات من قبل فرق بلدية صيدا لتزيين شجرة الميلاد المجيد تمهيدا لرفعها في مكانها المعتاد سنويا حيث ستكون مقابل زينة المولد النبوي الشريف في تقاطع إيليا ، في إشارة إلى تزامن المناسبتين يومي 23 و25 كانون الأول الجاري . Saida Online