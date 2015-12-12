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بالصور... شجرة الميلاد المجيد ترتفع في صيدا وضواحيها أرسل الخبر



وكانت البلدية قد رفعت في محيط المكان معالم زينة المولد النبوي الشريف ومجسمات ترمز للمناسبة التي ستحل في 23 الشهر الجاري بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد في 25 الجاري.

وفي باحة سراي صيدا الحكومي رفعت شجرة ميلاد كبيرة لمناسبة الاعياد.

من جهة اخرى قامت بلدية حارة صيدا بتزيين شجرة معمرة على مستديرة القناية لتتحول الى شجرة ميلاد طبيعية.



هذا وقامت بلديات شرق صيدا بتزيين الطرقات والساحات ورفع اشجار الميلاد.















لمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد ، رفعت بلدية صيدا الشجرة الميلادية كعادتها كل عام وذلك في تقاطع إيليا وسط المدينة، حيث قامت فرق البلدية المختصة بتزيينها بالورود الحمراء ومعالم الزينة الميلادية الخاصة ما أضفى على المكان رونقا جماليا مميزا.وكانت البلدية قد رفعت في محيط المكان معالم زينة المولد النبوي الشريف ومجسمات ترمز للمناسبة التي ستحل في 23 الشهر الجاري بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد في 25 الجاري.وفي باحة سراي صيدا الحكومي رفعت شجرة ميلاد كبيرة لمناسبة الاعياد.من جهة اخرى قامت بلدية حارة صيدا بتزيين شجرة معمرة على مستديرة القناية لتتحول الى شجرة ميلاد طبيعية.هذا وقامت بلديات شرق صيدا بتزيين الطرقات والساحات ورفع اشجار الميلاد. Saida Online