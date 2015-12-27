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تحرّش بها زميلها.. فردّت بوحشية أرسل الخبر



ونقلت وسائل الإعلام التونسية، عن مصدر أمني في العاصمة تونس، أنّ الفتاة، البالغة من العمر 21 سنة طعنت شابا يعمل معها بالمحل نفسه، بسكين في قلبه فأردته قتيلا.

وأضافت أن الجانية سلمت نفسها لعناصر الشرطة، حيث اعترفت بإقدامها على طعن زميلها (18 سنة) بعد مضايقتها ومعاكسته وتحرشه بها، فتم حجزها بسجن الإيقاف في انتظار إحالتها على القضاء. عاقبت فتاة تونسية، زميلا لها في العمل، على تحرشه بها على مرأى ومسمع من عمال محلّ لبيع الدواجن واللحوم البيضاء بمحافظة قفصة بالجنوب الغربي للبلاد، بالطعن بسكين حتى الموت.ونقلت وسائل الإعلام التونسية، عن مصدر أمني في العاصمة تونس، أنّ الفتاة، البالغة من العمر 21 سنة طعنت شابا يعمل معها بالمحل نفسه، بسكين في قلبه فأردته قتيلا.وأضافت أن الجانية سلمت نفسها لعناصر الشرطة، حيث اعترفت بإقدامها على طعن زميلها (18 سنة) بعد مضايقتها ومعاكسته وتحرشه بها، فتم حجزها بسجن الإيقاف في انتظار إحالتها على القضاء. القدس العربي