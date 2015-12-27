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ابنة الـ 14 عاماً عذبتها والدتها حتى الموت أرسل الخبر



الضحية دنيا البالغة من العمر 13 سنة لم ترتكب أي جريمة سوى أنها رفضت تنفيذ طلب أمها بغسيل الصحون لأنها مصابة بمرض الأنفلونزا، لكن والدتها "منصورة. ي" البالغة من العمر 44 سنة مارست تعذيبها حتى فقدت الوعي.

واستغاثت والدة الضحية بالجيران، فساعدوها في نقل ابنتها إلى المستشفى، وادعت هناك أن الضحية تعرضت للضرب في المدرسة، وعقب احتجازها في غرفة الرعاية المركزة لفظت أنفاسها الأخيرة.



وبالرغم من أن الأم حاولت تزييف الحقيقة والتنصل من جريمتها، لكن تحريات المباحث وشهود العيان أكدوا تورطها، وبعد ان انهارت اعترفت بتفاصيل الجريمة فتحرر محضراً بالواقعة وتمت إحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات، على ان يتم سجنها 4 ايام على ذمة التحقيق.



أقدمت سيدة مصرية على تعذيب ابنتها حتى الموت، عن طريق "الكي بالنار"، وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة نقلتها إلى المستشفى لإسعافها، لكنها فارقت الحياة.الضحية دنيا البالغة من العمر 13 سنة لم ترتكب أي جريمة سوى أنها رفضت تنفيذ طلب أمها بغسيل الصحون لأنها مصابة بمرض الأنفلونزا، لكن والدتها "منصورة. ي" البالغة من العمر 44 سنة مارست تعذيبها حتى فقدت الوعي.واستغاثت والدة الضحية بالجيران، فساعدوها في نقل ابنتها إلى المستشفى، وادعت هناك أن الضحية تعرضت للضرب في المدرسة، وعقب احتجازها في غرفة الرعاية المركزة لفظت أنفاسها الأخيرة.وبالرغم من أن الأم حاولت تزييف الحقيقة والتنصل من جريمتها، لكن تحريات المباحث وشهود العيان أكدوا تورطها، وبعد ان انهارت اعترفت بتفاصيل الجريمة فتحرر محضراً بالواقعة وتمت إحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات، على ان يتم سجنها 4 ايام على ذمة التحقيق. سيدتي Saida Online