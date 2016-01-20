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بالفيديو: رجل يحرق محله ليقتل زوجته وطفله أرسل الخبر



أقدم دو باك يونغ (52 عاماً) والشهير باسم سامي على إحراق محله وشقته التي تقع فوق المحل في مدينة ساسيكس البريطانية وذلك بهدف قتل زوجته وابنه. وبعد الحريق نقلت الزوجة ترام (22 عاماً) وطفلها الذي لم يتجاوز عمره الخمسة أشهر إلى المستشفى بعد أن أصيبا بجروح بالغة إثر الحريق.

وادعى سامي في إفادته أمام للشرطة بأنه حاول أن يخمد النيران بعد أن أيقظ زوجته ولكنه فشل في إنقاذها على حد زعمه. ولكن صور كاميرا المراقبة تظهر بوضوح بأنه صب الوقود عند مخرج المحل وذلك ليتعذر على زوجته الخروج من الباب.

وقد أدين سامي بتهمة الشروع بالقتل ويواجه الآن عقوبة السجن. ويذكر بأن المتهم أصيب بحروق متوسطة الشدة في ساقيه وصدره ويديه وقد شفيت حروقه بعد أن أمضى أربعة أشهر في المستشفى، بينما خضعت الزوجة ترام وطفلها للعلاج لأشهر عديدة في المستشفى بحسب ما ورد في صحيفة الدايلي ميرور البريطانية.



أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام رجل بإحراق محله في محاولة منه لقتل زوجته وطفله.أقدم دو باك يونغ (52 عاماً) والشهير باسم سامي على إحراق محله وشقته التي تقع فوق المحل في مدينة ساسيكس البريطانية وذلك بهدف قتل زوجته وابنه. وبعد الحريق نقلت الزوجة ترام (22 عاماً) وطفلها الذي لم يتجاوز عمره الخمسة أشهر إلى المستشفى بعد أن أصيبا بجروح بالغة إثر الحريق.وادعى سامي في إفادته أمام للشرطة بأنه حاول أن يخمد النيران بعد أن أيقظ زوجته ولكنه فشل في إنقاذها على حد زعمه. ولكن صور كاميرا المراقبة تظهر بوضوح بأنه صب الوقود عند مخرج المحل وذلك ليتعذر على زوجته الخروج من الباب.وقد أدين سامي بتهمة الشروع بالقتل ويواجه الآن عقوبة السجن. ويذكر بأن المتهم أصيب بحروق متوسطة الشدة في ساقيه وصدره ويديه وقد شفيت حروقه بعد أن أمضى أربعة أشهر في المستشفى، بينما خضعت الزوجة ترام وطفلها للعلاج لأشهر عديدة في المستشفى بحسب ما ورد في صحيفة الدايلي ميرور البريطانية.

24 Saida Online