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شاب يقتل جدّه ويحرق جثته ليشتري.. أرسل الخبر



وأمرت نيابة الدرب الأحمر، بحسب ما ذكر موقع "اليوم السابع"، بحبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل جده وإشعال النيران في جثته، وسرقته، وسرعة ضبط وإحضاره صديقه.

واعترف المتهم أمام النيابة بأنه كان يمر بضائقة مالية دفعته لسرقة جده لشراء الحشيش، وقتله عندما شعر بافتضاح أمره، مشيرا إلى أنه وضع جثة جده على سريره، ثم أشعل النيران فيها؛ لإخفاء معالم الجريمة، لتأمر النيابة بتشريح جثة المجني عليه، وطلبت تحريات المباحث.



وكشفت تحقيق النيابة أن وراء الواقعة حفيد المجني عليه الذي اتفق مع صديقه على سرقة جده، الذي يعيش بمفرده في شقة بمنطقة الدرب الأحمر.



وانتظر صديق الجاني أمام باب شقته، وأثناء دخول المجني عليه دفعه أحد المتهمين، حتى انقض عليه حفيده وخنقه، ثم استوليا على خمسة آلاف جنيه من الخزينة الخاصة به، ثم سلم حفيد المجني عليه نفسه لقسم الشرطة.

فقط ليشرب سيجارة "الحشيش"، أقدم شاب مصري على قتل جده وسرقته، ومن ثم إحراق جثته؛ بسبب مروره بضائقة مالية منعته من شراء الحشيش.وأمرت نيابة الدرب الأحمر، بحسب ما ذكر موقع "اليوم السابع"، بحبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل جده وإشعال النيران في جثته، وسرقته، وسرعة ضبط وإحضاره صديقه.واعترف المتهم أمام النيابة بأنه كان يمر بضائقة مالية دفعته لسرقة جده لشراء الحشيش، وقتله عندما شعر بافتضاح أمره، مشيرا إلى أنه وضع جثة جده على سريره، ثم أشعل النيران فيها؛ لإخفاء معالم الجريمة، لتأمر النيابة بتشريح جثة المجني عليه، وطلبت تحريات المباحث.وكشفت تحقيق النيابة أن وراء الواقعة حفيد المجني عليه الذي اتفق مع صديقه على سرقة جده، الذي يعيش بمفرده في شقة بمنطقة الدرب الأحمر.وانتظر صديق الجاني أمام باب شقته، وأثناء دخول المجني عليه دفعه أحد المتهمين، حتى انقض عليه حفيده وخنقه، ثم استوليا على خمسة آلاف جنيه من الخزينة الخاصة به، ثم سلم حفيد المجني عليه نفسه لقسم الشرطة. وكالات Saida Online