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قتل زوجته في عيد الحب وانتحر أرسل الخبر



وفي التفاصيل التي أوردها مصدر أمني، أن الزوجة المغدورة مصابة بالسرطان وكان زوجها الوحيد المسؤول عن علاجها طوال الفترة الماضية بدون مساعدة من أحد، وهو يعاني من اضطرابات نفسية، فضلا عن كونه سبق أن قتل أحد أشقائه في تسعينيات القرن الفائت وتمت محاكمته وأفرج عنه لاحقاً.

وأشار المصدر الأمني إلى أن سبب الجريمة ما زال قيد التحقيق، مبيناً أنه تم العثور على رسالة بخط الرجل موجهه إلى نجليه بالقول: "إلى ابني.. إلى ابنتي... لقد قمت بهذا الفعل بمحض إرادتي وأطلب منكم عدم فتح بيت عزاء لنا أو تستقبلوا أحد يعزي فينا".

تناقلت عدة مواقع إخبارية أردنية، صباح اليوم الأحد، خبر انتحار رجل ستيني في صبيحة يوم عيد الحب، بعد أن قتل زوجته أيضاً في منطقة حي نزال (شرق العاصمة الأردنية عمان).وفي التفاصيل التي أوردها مصدر أمني، أن الزوجة المغدورة مصابة بالسرطان وكان زوجها الوحيد المسؤول عن علاجها طوال الفترة الماضية بدون مساعدة من أحد، وهو يعاني من اضطرابات نفسية، فضلا عن كونه سبق أن قتل أحد أشقائه في تسعينيات القرن الفائت وتمت محاكمته وأفرج عنه لاحقاً.وأشار المصدر الأمني إلى أن سبب الجريمة ما زال قيد التحقيق، مبيناً أنه تم العثور على رسالة بخط الرجل موجهه إلى نجليه بالقول: "إلى ابني.. إلى ابنتي... لقد قمت بهذا الفعل بمحض إرادتي وأطلب منكم عدم فتح بيت عزاء لنا أو تستقبلوا أحد يعزي فينا". العربي الجديد Saida Online