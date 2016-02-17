الصفحة الرئيسية / بلدية صيدا / تدشين قاعة الحاج رفقي أبوظهر في بلدية صيدا بحضور الرئيس نجيب ميقاتي

تدشين قاعة الحاج رفقي أبوظهر في بلدية صيدا بحضور الرئيس نجيب ميقاتي أرسل الخبر



وشارك في حفل التدشين، الذي اقيم في قاعة المرحوم الحاج مصباح البزري: الرئيس نجيب ميقاتي، ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان ممثلا بمفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، معالي النائب السيدة بهية الحريري وممثل الرئيس فؤاد السنيورة مدير مكتبه المهندس طارق بعاصيري، النائب علي عسيران، ومفتي صور وأقضيتها الشيخ مدرار الحبال، والقس مخايل سبيت ، والشيخ ماهر حمود ، والنائب السابق سمير عازار، ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ونائبه الأستاذ إبراهيم البساط ومستشاره المهندس محمد الزين وأعضاء المجلس البلدي، رؤساء بلدية صيدا السابقين : الدكتور عبدالرحمن البزري والمهندسان هلال القبرصلي وأحمد الكلش، أمين عام تيار المستقبل في لبنان الأستاذ أحمد الحريري ممثلا بالدكتور ناصر حمود، المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود، ومسؤول حزب الله في منطقة صيدا الحاج زيد ضاهر، النقيب هاني القادري ممثلا قائد منطقة الجنوب في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة ، مدير مكتب مخابرات الجيش اللبناني في صيدا العميد ممدوح صعب، ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها السيد علي الشريف، رئيس غرفة التجارة والصناعة في صيدا السيد محمد صالح ممثلا بنائبه المهندس عمر الدندشلي، والسفيرعبد المولى الصلح ، السيدة هناء لبيب أبوظهر، والسادة: شفيق الحريري ومحمد زيدان ومصطفى ومحمد الزعتري وأحمد بك الصلح وعدنان الزيباوي والمهندسان يوسف النقيب ومحمد دنش، السيدة نجلاء سعد , الإعلامية رنا أبوظهر، وحشد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية والبلدية والإختيارية والقانونية والقضائية والطبية والثقافية والتربوية والإقتصادية والنقابية والاعلامية وأصحاب المهن الحرة وممثلون عن المؤسسات الاهلية وهيئات المجتمع المدني والجمعيات الكشفية والرياضية والروابط العائلية في المدينة.



و كان في إستقبال الحضور إلى جانب المهندس السعودي وأعضاء المجلس البلدي عائلة المرحوم رفقي أبوظهر يتقدمها الحاج جواد و المحامي كمال أبوظهر وعضو المجلس البلدي المهندس منذر أبوظهر .



الكلش

بداية ترحيب من عريفة الحفل عضو المجلس البلدي السيدة عرب رعد كلش التي قالت: ندشن اليوم معا قاعة الحاج رفقي أبوظهر بمبادرة كريمة من أبنائه وهذا الأمر يتم في عهد رئيس البلدية المهندس محمد السعودي، الذي آمن بالشراكة بل وعمل جاهدا على تكريسها ما ساهم في إضافة نجاحات إلى نجاحاته السابقة . كيف لا وهو إبن مدينة صيدا الذي أيقن أنه لا بد من أن ينقل نجاحاته في الخارج إلى المدينة التي أحبها فكانت إنجازاته الرائعة التي ترجمها مشاريع متعددة تحكي عنها الوقائع الملموسة.



السعودي

ثم تحدث المهندس السعودي فاستهل كلمته قائلا: دولة الرئيس نجيب ميقاتي ، أهلا وسهلا بكم في مدينتكم صيدا التي لا تنسى مجهودك لمساعدتها وبخاصة في تنفيذ المشاريع التي حصلت خلال عهدك.

وتابع: منذ اليوم الأول الذي توليت فيه رئاسة المجلس البلدي، كان واضحا مدى التعاون الذي وجدته لدى الكثيرين من أبناء المدينة، الذين كانوا على إستعداد لتقديم كل الدعم المادي والمعنوي في شتى المجالات. هذا التعاون المستمر حتى اليوم كان له الفضل الكبير في إنجاز الكثير من الإستحقاقات والأعمال التي وضعتها البلدية على جدول أعمالها.

وأضاف: صيدا بكل عائلاتها وانتماءاتها الدينية والسياسية، تشكل مثالا يحتذى به في الوطنية والعيش المشترك والمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها كل مواطن تجاه المساهمة على قدر امكاناته في اي عمل ذو منفعة عامة .



ان المناسبة التي نجتمع من أجلها اليوم بمبادرة كريمة من آل ابو ظهر ، تأتي في هذا السياق وضمن هذه الروحية بالمساهمة في الشأن العام . آل ابو ظهر ، العائلة الصيداوية التي لها مساهمات كثيرة في شتى الميادين وبرز منها أعلام كثر في الاختصاصات المختلفة، من الطب الى التجارة الى المحاماة الى الهندسة وكافة الاختصاصات الأخرى ، وكانوا جميعا أينما حلوا يتركون اثرا طيبا عند كل من تعامل معهم ، ويرفعون اسم صيدا أينما حلو .



باسمي وباسم بلدية صيدا ، أتوجه بالشكر الجزيل لعائلة المرحوم الحاج رفقي ابو ظهر على مبادرتهم الكريمة في اعادة تجهيز وترميم هذه القاعة، والتي تفخر بلدية صيدا بأن تحمل إسمه .



ابو ظهر



ثم تحدث المحامي كمال أبوظهر بإسم عائلة المرحوم رفقي أبوظهر فاستهل كلمته موجها التحية إلى "شهيد صيدا ولبنان الرئيس رفيق الحريري الذي كان له الدور البارز في كل الميادين وتحديدا إعادة ترميم هذا المبنى حين قصفته الهمجية الاسرائيلية ودمرته".

وقال: صاحب المناسبة والدي رفقي أبوظهر رحمه الله من هذه المدينة الطيبة ومن هذا الجنوب الطيب وصولا الى لبناننا العزيز . هو عصامي من اسرة محافظة تقليدية كانت مرتاحة ماديا إلا انه كان يعتمد على نفسه ويجمع خرجيته وكان يباهي انه لم يعرف الحرام يوما عاش حياته بالحلال.



واستعرض أبوظهر مسيرة حياة والده التجارية في زمن كان التاجر الصيداوي يقول للزبون إشتري من عند جاري فأنا إستفحت اليوم ورزقني والحمد لله.



وقال : والدنا كان حريصا على الابتعاد عن السياسة بقدر حرصه واقترابه من أعمال الخير ونحن ان شاء الله على خطاه سائرون عسى ان يمكننا من ادراك رضا الله ورضا والدنا ووالدتنا التي اكرمنا الله ببقائها وبصحتها وعقلها وبوجودها ورضاها.



وقال: انا بعرف إن اهلنا ال البزري سبقونا في ترميم وتأهيل هذه القاعة(قاعة الحاج مصباح البزري)، ونحن على خطاهم وعلى ثقة بأن عائلات أخرى ستبادر بمثل هذا العمل ، وإن شاء الله هذا العمل المتواضع يكون في ميزان حسنات والدنا واهلنا جميعا .



وختم موجها الشكر إلى المجلس البلدي بشخص رئيسه الصديق المهندس الصامد محمد السعودي، ولكل الحضور فردا فردا ونحن واياكم في خدمة مدينتنا .



قص شريط الإفتتاح

بعد ذلك جرى قص شريط الإفتتاح وجال الحضور في أرجاء قاعة الحاج رفقي أبوظهر التي ضمت قاعات للإحتفالات والإستقبالات ولإجتماعات المجلس البلدي.



الرئيس ميقاتي

من جهته قال الرئيس ميقاتي عقب الإحتفال: إن زيارتي لصيدا هي بدعوة من الصديق الأستاذ كمال أبوظهر للمشاركة في إفتتاح هذه القاعة التي تحمل إسم والده المرحوم رفقي أبوظهر. وقال: إن أي عمل في سبيل الخدمة العامة هو عمل ضروري اليوم خاصة في هذا الوقت بالذات ونحن نعرف الأوضاع المادية للدولة والبلديات ، وبالتالي مساهمة المجتمع المدني والأهلي ضروري, ومن هنا وجودنا في صيدا أولا لأهمية صيدا وثانيا كي نشجع كل عمل من هذا النوع.



الجلسة الأولى للمجلس البلدي في القاعة

وعصر اليوم الأربعاء 17/2/2016، عقد المجلس البلدي في مدينة صيدا برئاسة المهندس محمد السعودي جلسته الأولى في قاعة الحاج رفقي أبوظهر حيث إستهلت بتوجيه التحية إلى روحه وإلى أفراد عائلته لمبادرتهم بتأهيل وترميم القاعة .

ثم إستعرض المجلس جملة من القضايا المختلفة ولا سيما سيرالمشاريع الإنمائية والبيئية والحياتية والخدماتية والإدارية في المدينة .













إحتفل مساء الثلاثاء 16-2-2016 في بلدية صيدا بتدشين قاعة الحاج رفقي أبوظهر بعدما تم تأهيلها وتجهيزها بمبادرة من أبنائه ، وتقع في الطابق الرابع من القصر البلدي في المدينة.وشارك في حفل التدشين، الذي اقيم في قاعة المرحوم الحاج مصباح البزري: الرئيس نجيب ميقاتي، ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان ممثلا بمفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، معالي النائب السيدة بهية الحريري وممثل الرئيس فؤاد السنيورة مدير مكتبه المهندس طارق بعاصيري، النائب علي عسيران، ومفتي صور وأقضيتها الشيخ مدرار الحبال، والقس مخايل سبيت ، والشيخ ماهر حمود ، والنائب السابق سمير عازار، ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ونائبه الأستاذ إبراهيم البساط ومستشاره المهندس محمد الزين وأعضاء المجلس البلدي، رؤساء بلدية صيدا السابقين : الدكتور عبدالرحمن البزري والمهندسان هلال القبرصلي وأحمد الكلش، أمين عام تيار المستقبل في لبنان الأستاذ أحمد الحريري ممثلا بالدكتور ناصر حمود، المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود، ومسؤول حزب الله في منطقة صيدا الحاج زيد ضاهر، النقيب هاني القادري ممثلا قائد منطقة الجنوب في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة ، مدير مكتب مخابرات الجيش اللبناني في صيدا العميد ممدوح صعب، ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها السيد علي الشريف، رئيس غرفة التجارة والصناعة في صيدا السيد محمد صالح ممثلا بنائبه المهندس عمر الدندشلي، والسفيرعبد المولى الصلح ، السيدة هناء لبيب أبوظهر، والسادة: شفيق الحريري ومحمد زيدان ومصطفى ومحمد الزعتري وأحمد بك الصلح وعدنان الزيباوي والمهندسان يوسف النقيب ومحمد دنش، السيدة نجلاء سعد , الإعلامية رنا أبوظهر، وحشد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية والبلدية والإختيارية والقانونية والقضائية والطبية والثقافية والتربوية والإقتصادية والنقابية والاعلامية وأصحاب المهن الحرة وممثلون عن المؤسسات الاهلية وهيئات المجتمع المدني والجمعيات الكشفية والرياضية والروابط العائلية في المدينة.و كان في إستقبال الحضور إلى جانب المهندس السعودي وأعضاء المجلس البلدي عائلة المرحوم رفقي أبوظهر يتقدمها الحاج جواد و المحامي كمال أبوظهر وعضو المجلس البلدي المهندس منذر أبوظهر .الكلشبداية ترحيب من عريفة الحفل عضو المجلس البلدي السيدة عرب رعد كلش التي قالت: ندشن اليوم معا قاعة الحاج رفقي أبوظهر بمبادرة كريمة من أبنائه وهذا الأمر يتم في عهد رئيس البلدية المهندس محمد السعودي، الذي آمن بالشراكة بل وعمل جاهدا على تكريسها ما ساهم في إضافة نجاحات إلى نجاحاته السابقة . كيف لا وهو إبن مدينة صيدا الذي أيقن أنه لا بد من أن ينقل نجاحاته في الخارج إلى المدينة التي أحبها فكانت إنجازاته الرائعة التي ترجمها مشاريع متعددة تحكي عنها الوقائع الملموسة.السعوديثم تحدث المهندس السعودي فاستهل كلمته قائلا: دولة الرئيس نجيب ميقاتي ، أهلا وسهلا بكم في مدينتكم صيدا التي لا تنسى مجهودك لمساعدتها وبخاصة في تنفيذ المشاريع التي حصلت خلال عهدك.وتابع: منذ اليوم الأول الذي توليت فيه رئاسة المجلس البلدي، كان واضحا مدى التعاون الذي وجدته لدى الكثيرين من أبناء المدينة، الذين كانوا على إستعداد لتقديم كل الدعم المادي والمعنوي في شتى المجالات. هذا التعاون المستمر حتى اليوم كان له الفضل الكبير في إنجاز الكثير من الإستحقاقات والأعمال التي وضعتها البلدية على جدول أعمالها.وأضاف: صيدا بكل عائلاتها وانتماءاتها الدينية والسياسية، تشكل مثالا يحتذى به في الوطنية والعيش المشترك والمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها كل مواطن تجاه المساهمة على قدر امكاناته في اي عمل ذو منفعة عامة .ان المناسبة التي نجتمع من أجلها اليوم بمبادرة كريمة من آل ابو ظهر ، تأتي في هذا السياق وضمن هذه الروحية بالمساهمة في الشأن العام . آل ابو ظهر ، العائلة الصيداوية التي لها مساهمات كثيرة في شتى الميادين وبرز منها أعلام كثر في الاختصاصات المختلفة، من الطب الى التجارة الى المحاماة الى الهندسة وكافة الاختصاصات الأخرى ، وكانوا جميعا أينما حلوا يتركون اثرا طيبا عند كل من تعامل معهم ، ويرفعون اسم صيدا أينما حلو .باسمي وباسم بلدية صيدا ، أتوجه بالشكر الجزيل لعائلة المرحوم الحاج رفقي ابو ظهر على مبادرتهم الكريمة في اعادة تجهيز وترميم هذه القاعة، والتي تفخر بلدية صيدا بأن تحمل إسمه .ابو ظهرثم تحدث المحامي كمال أبوظهر بإسم عائلة المرحوم رفقي أبوظهر فاستهل كلمته موجها التحية إلى "شهيد صيدا ولبنان الرئيس رفيق الحريري الذي كان له الدور البارز في كل الميادين وتحديدا إعادة ترميم هذا المبنى حين قصفته الهمجية الاسرائيلية ودمرته".وقال: صاحب المناسبة والدي رفقي أبوظهر رحمه الله من هذه المدينة الطيبة ومن هذا الجنوب الطيب وصولا الى لبناننا العزيز . هو عصامي من اسرة محافظة تقليدية كانت مرتاحة ماديا إلا انه كان يعتمد على نفسه ويجمع خرجيته وكان يباهي انه لم يعرف الحرام يوما عاش حياته بالحلال.واستعرض أبوظهر مسيرة حياة والده التجارية في زمن كان التاجر الصيداوي يقول للزبون إشتري من عند جاري فأنا إستفحت اليوم ورزقني والحمد لله.وقال : والدنا كان حريصا على الابتعاد عن السياسة بقدر حرصه واقترابه من أعمال الخير ونحن ان شاء الله على خطاه سائرون عسى ان يمكننا من ادراك رضا الله ورضا والدنا ووالدتنا التي اكرمنا الله ببقائها وبصحتها وعقلها وبوجودها ورضاها.وقال: انا بعرف إن اهلنا ال البزري سبقونا في ترميم وتأهيل هذه القاعة(قاعة الحاج مصباح البزري)، ونحن على خطاهم وعلى ثقة بأن عائلات أخرى ستبادر بمثل هذا العمل ، وإن شاء الله هذا العمل المتواضع يكون في ميزان حسنات والدنا واهلنا جميعا .وختم موجها الشكر إلى المجلس البلدي بشخص رئيسه الصديق المهندس الصامد محمد السعودي، ولكل الحضور فردا فردا ونحن واياكم في خدمة مدينتنا .قص شريط الإفتتاحبعد ذلك جرى قص شريط الإفتتاح وجال الحضور في أرجاء قاعة الحاج رفقي أبوظهر التي ضمت قاعات للإحتفالات والإستقبالات ولإجتماعات المجلس البلدي.الرئيس ميقاتيمن جهته قال الرئيس ميقاتي عقب الإحتفال: إن زيارتي لصيدا هي بدعوة من الصديق الأستاذ كمال أبوظهر للمشاركة في إفتتاح هذه القاعة التي تحمل إسم والده المرحوم رفقي أبوظهر. وقال: إن أي عمل في سبيل الخدمة العامة هو عمل ضروري اليوم خاصة في هذا الوقت بالذات ونحن نعرف الأوضاع المادية للدولة والبلديات ، وبالتالي مساهمة المجتمع المدني والأهلي ضروري, ومن هنا وجودنا في صيدا أولا لأهمية صيدا وثانيا كي نشجع كل عمل من هذا النوع.الجلسة الأولى للمجلس البلدي في القاعةوعصر اليوم الأربعاء 17/2/2016، عقد المجلس البلدي في مدينة صيدا برئاسة المهندس محمد السعودي جلسته الأولى في قاعة الحاج رفقي أبوظهر حيث إستهلت بتوجيه التحية إلى روحه وإلى أفراد عائلته لمبادرتهم بتأهيل وترميم القاعة .ثم إستعرض المجلس جملة من القضايا المختلفة ولا سيما سيرالمشاريع الإنمائية والبيئية والحياتية والخدماتية والإدارية في المدينة . Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي