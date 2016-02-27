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مراهق اغتصب وذبح معلمته أرسل الخبر



وأدين فيليب كيسم البالغ 17 عاما في كانون الأول الماضي بقتل كولين ريتزر، وهي معلمة رياضيات عمرها 24 عاما داخل مدرسته الثانوية في ضواحي بوسطن.

وجاء هذا الحكم بالسجن مدى الحياة على كيسم مع إمكانية إطلاق سراحه بعد 40 عاما أقل من عقوبة السجن لمدة خمسين عاما والتي طالب ممثلو الادعاء رئيس هيئة قضاة المحكمة العليا في مقاطعة إيسيكس بإنزالها بالمراهق.

وقال والد الضحية توم ريتزر: "لن أنساه. إنه شرير محض".

وذبح كيسم ريتزر بسكين خاصة بالصناديق الورقية كما استخدم صندوق مهملات للتخلص من جثتها.

وعثر على كيسم بعد ساعات من قتله ريتزر وهو يتجول على طريق سريع ويحمل حقيبة تتضمن هوية ريتزر.

أصدر قاض في ماساتشوستس الأميركية حكما بالسجن 40 عاما على مراهق أدين باغتصاب وقتل معلمته في مادة الرياضيات داخل مدرسة ثانوية، ووصف والد الضحية المراهق بأنه "شرير محض".وأدين فيليب كيسم البالغ 17 عاما في كانون الأول الماضي بقتل كولين ريتزر، وهي معلمة رياضيات عمرها 24 عاما داخل مدرسته الثانوية في ضواحي بوسطن.وجاء هذا الحكم بالسجن مدى الحياة على كيسم مع إمكانية إطلاق سراحه بعد 40 عاما أقل من عقوبة السجن لمدة خمسين عاما والتي طالب ممثلو الادعاء رئيس هيئة قضاة المحكمة العليا في مقاطعة إيسيكس بإنزالها بالمراهق.وقال والد الضحية توم ريتزر: "لن أنساه. إنه شرير محض".وذبح كيسم ريتزر بسكين خاصة بالصناديق الورقية كما استخدم صندوق مهملات للتخلص من جثتها.وعثر على كيسم بعد ساعات من قتله ريتزر وهو يتجول على طريق سريع ويحمل حقيبة تتضمن هوية ريتزر. روسيا اليوم Saida Online