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بلدية صيدا / بلدية صيدا عممت جداول تكلفة إشتراكات المولدات الكهربائية
بلدية صيدا عممت جداول تكلفة إشتراكات المولدات الكهربائية
2016-03-01 أرسل الخبر
عممت بلدية صيدا جداول تكلفة إشتراكات المولدات الكهربائية في منطقة صيدا عن شهر شباط 2016 وفقا لساعات التغذية لكل مولد بمعدل 5 أمبير ، بحيث تستوفى القيمة خلال شهر آذار 2016.
وجددت البلدية تذكيرها للمواطنين بأنه في حال عدم التقيد بالتسعيرة إبلاغ مصلحة الإقتصاد والتجارة في الجنوب على رقم الهاتف 724961-07، أو الحضورشخصيا لرفع الأمر ، مرفقا بالإيصال، إلى مكتب رئيس مصلحة الإقتصاد الأستاذ علي شكرون في سراي صيدا
الحكومي الطابق الثاني.
وفيما يلي الجداول بالتكلفة وأسماء أصحاب المولدات الكهربائية ومناطق التغذية:
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