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بيان من لجنة تعرفة إشتراكات المولدات الكهربائية في بلدية صيدا حول الشفافية في تسعير التعرفة الشهرية أرسل الخبر



كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن تحميل بلدية صيدا مسؤولية ارتفاع اسعار اشتراكات المولدات الكهربائية في المدينة ، وبدأت المقارنة بمناطق اخرى حيث ان ساعات التقنين في هذه المناطق لا تتعدى 300 ساعة شهريا، اما في مدينة صيدا والجوار تتراوح ما بين 420 الى 515 ساعة.

وانطلاقا من الشفافية في تسعير تعرفة اشتراكات المولدات، كانت اللجنة المكلفة من البلدية بوضع التسعيرة قد دعت كل القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني للمشاركة في هذه اللجنة، الا ان احد لم يستجب وذلك لرفع مستوى المزايدات .

ومن هنا نؤكد من جديد الدعوة لكل الحريصين على مصلحة المواطن بالمشاركة لايضاح التسعيرة .

كما نؤكد للمواطنين بوجوب وضع عدادات كهربائية لما يشكله مع ارتفاع اسعار المحروقات من توفير عليهم باحتساب ساعات التقنين، بحيث ان ساعات المصروف الفعلي للطاقة لمنزل عادي لا تتعدى 500 ساعة شهريا وتؤمن كهرباء لبنان ما بين 270 الى 350 ساعة .فهذا ما يوقف الغبن بحق المواطن بدفع مبالع عن مصروف طاقة لا يستهلكها .

ونحن في بلدية صيدا، بكل صدر رحب، على استعداد لاستقبال كل الشكاوى والرد على كل المغالطات المتعلقة بهذا الموضوع . صدر عن لجنة تعرفة إشتراكات المولدات الكهربائية في بلدية صيدا البيان التالي:كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن تحميل بلدية صيدا مسؤولية ارتفاع اسعار اشتراكات المولدات الكهربائية في المدينة ، وبدأت المقارنة بمناطق اخرى حيث ان ساعات التقنين في هذه المناطق لا تتعدى 300 ساعة شهريا، اما في مدينة صيدا والجوار تتراوح ما بين 420 الى 515 ساعة.وانطلاقا من الشفافية في تسعير تعرفة اشتراكات المولدات، كانت اللجنة المكلفة من البلدية بوضع التسعيرة قد دعت كل القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني للمشاركة في هذه اللجنة، الا ان احد لم يستجب وذلك لرفع مستوى المزايدات .ومن هنا نؤكد من جديد الدعوة لكل الحريصين على مصلحة المواطن بالمشاركة لايضاح التسعيرة .كما نؤكد للمواطنين بوجوب وضع عدادات كهربائية لما يشكله مع ارتفاع اسعار المحروقات من توفير عليهم باحتساب ساعات التقنين، بحيث ان ساعات المصروف الفعلي للطاقة لمنزل عادي لا تتعدى 500 ساعة شهريا وتؤمن كهرباء لبنان ما بين 270 الى 350 ساعة .فهذا ما يوقف الغبن بحق المواطن بدفع مبالع عن مصروف طاقة لا يستهلكها .ونحن في بلدية صيدا، بكل صدر رحب، على استعداد لاستقبال كل الشكاوى والرد على كل المغالطات المتعلقة بهذا الموضوع . Saida Online