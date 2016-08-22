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جراحون يبترون بالخطأ الساق السليمة لإمرأة مريضة بدلا من الساق المصابة !! أرسل الخبر

كشفت وسائل اعلام نمسوية عن ان جراحين بتروا خطأ الساق السليمة لامرأة في التسعين من عمرها في مستشفى “سان يوهان” في وسط النمسا. وكانت المريضة تعاني من مرض في الاوعية الدموية قرر بسببه الاطباء بتر ساقها من تحت الورك. لكن خلال العملية التي جرت في الشهر الماضي بتر الجراحون الرجل السليمة. وبعد ايام قليلة عمد المستشفى الى بتر الرجل الاخرى. ولم يصدر عن المستشفى اي تفسير, بل اكتفت ادارته بالتحدث عن خطأ بشري محتمل مشددة على انها “تبذل قصارى جهدها لتوفير تفسير كامل للحادث” وفقا لما اعلنته وكالة الانباء النمسوية “ابا”. وعلق عمل الجراح الذي اجرى العملية وهو يمارس مهنته منذ 25 عاما. كما فتحت النيابة العامة في اينسبروك تحقيقا بتهمة “الحاق الاصابة عبر الاهمال”. وتغادر المريضة المستشفى بعد ايام قليلة وحياتها ليست بخطر. وطلب اقاربها الا يتم الكشف عن الحادث بناء لما اعلنته ادارة المستشفى لصحيفة “كلايني تسايتونغ” التي كشفت عن القضية. وكالات Saida Online