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بالصور.. لن تصدقوا ماذا وجد الإطباء في معدة هذا المريض أرسل الخبر



وذهب المريض إلى مستشفى مدينة أمريتسا شمال غربي الهند شاكيا من آلام مبرحة في بطنه الأسبوع الماضي.

وكان الرجل ابتلع السكاكين على مدى ثلاثة أشهر.

وقال الطبيب جاتيندر ماهوترا إن المريض لم يخبر الأطباء بعادته تلك، مشيرا إلى أن "الفحوصات بينت قيام الرجل بابتلاع السكاكين بإرادته"، وأضاف "لم تكن العملية الجراحية سهلة وكان علينا الإعداد جيدا لضمان نجاحها دون ايذاء المريض".

واجرى العملية خمسة أطباء لكن المريض ما زال في مرحلة التعافي.

ولم يعرف بعد سبب قيام المريض بذلك التصرف، كما لم تكن أسرته على علم بما يفعله.

وقال طبيبه المعالج "نعتقد أنه يعاني من اضطرابات نفسية لكن لا نعلم بعد طبيعة حالته وقد تعهد أن لا يمس سكينا مرة أخرى".

يذكر أن المريض يتلقى علاجا نفسيا منذ الجراحة، وأوصى الأطباء بضرورة بقائه تحت الملاحظة.

استخرج أطباء في مدينة هندية 40 سكينا من بطن مريض بعملية جراحية.وذهب المريض إلى مستشفى مدينة أمريتسا شمال غربي الهند شاكيا من آلام مبرحة في بطنه الأسبوع الماضي.وكان الرجل ابتلع السكاكين على مدى ثلاثة أشهر.وقال الطبيب جاتيندر ماهوترا إن المريض لم يخبر الأطباء بعادته تلك، مشيرا إلى أن "الفحوصات بينت قيام الرجل بابتلاع السكاكين بإرادته"، وأضاف "لم تكن العملية الجراحية سهلة وكان علينا الإعداد جيدا لضمان نجاحها دون ايذاء المريض".واجرى العملية خمسة أطباء لكن المريض ما زال في مرحلة التعافي.ولم يعرف بعد سبب قيام المريض بذلك التصرف، كما لم تكن أسرته على علم بما يفعله.وقال طبيبه المعالج "نعتقد أنه يعاني من اضطرابات نفسية لكن لا نعلم بعد طبيعة حالته وقد تعهد أن لا يمس سكينا مرة أخرى".يذكر أن المريض يتلقى علاجا نفسيا منذ الجراحة، وأوصى الأطباء بضرورة بقائه تحت الملاحظة. وكالات Saida Online