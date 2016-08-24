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طفل يحتفل بالذكرى الأولى لزراعة يديه أرسل الخبر



وشكلت عملية زراعة يدين للطفل زيون هارفي، في مستشفى بفلاديلفيا بالولايات المتحدة، منعطفا في مجال الطب.

وكان زيون يقضي قرابة ثماني ساعات في اليوم في إعادة التأهيل، العام الماضي، بمعهد كنيدي كريجر قرب منزله في بالتيمور.

ويساعد العلاج الوظائفي زيون على إعادة تعلم كيفية الاتصال مع العضوين اللذين فقدهما قبل ستة أعوام.

وقال الدكتور سكوت أدزيك، كبير الجراحين في مستشفى الأطفال بفيلادلفيا، "إنجاز آخر بعد مرور عام.. أول زراعة لعضوين على الإطلاق لطفل، زيون حالة رائدة يعطي نجاحها الأمل لمزيد من الأطفال الذين يحتاجون لزراعة الأيدي."

وبترت يدا زيون وقدماه عندما كان عمره عامين بسبب مرض، كما أجريت له زراعة ناجحة للكلية، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

وأبدى زيون سعادته بيديه الجديدتين قائلا إنه لا يشعر بأن هناك شيئا مختلفا، لاسيما أنه بات قادرا على استخدام كرة المضرب وإلقاء كرة المضرب بنفسه. أقام طفل أميركي في التاسعة من عمره، الثلاثاء، احتفالا بمضي سنة كاملة على إجرائه عملية لزراعة يديه، تكللت بالنجاح.وشكلت عملية زراعة يدين للطفل زيون هارفي، في مستشفى بفلاديلفيا بالولايات المتحدة، منعطفا في مجال الطب.وكان زيون يقضي قرابة ثماني ساعات في اليوم في إعادة التأهيل، العام الماضي، بمعهد كنيدي كريجر قرب منزله في بالتيمور.ويساعد العلاج الوظائفي زيون على إعادة تعلم كيفية الاتصال مع العضوين اللذين فقدهما قبل ستة أعوام.وقال الدكتور سكوت أدزيك، كبير الجراحين في مستشفى الأطفال بفيلادلفيا، "إنجاز آخر بعد مرور عام.. أول زراعة لعضوين على الإطلاق لطفل، زيون حالة رائدة يعطي نجاحها الأمل لمزيد من الأطفال الذين يحتاجون لزراعة الأيدي."وبترت يدا زيون وقدماه عندما كان عمره عامين بسبب مرض، كما أجريت له زراعة ناجحة للكلية، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.وأبدى زيون سعادته بيديه الجديدتين قائلا إنه لا يشعر بأن هناك شيئا مختلفا، لاسيما أنه بات قادرا على استخدام كرة المضرب وإلقاء كرة المضرب بنفسه. سكاي نيوز Saida Online