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قتل ابنه طعنا لتقصيره في واجبه الدراسي أرسل الخبر



وأوضحت شرطة منطقة "ايتشي" في مدينة ناجويا وسط اليابان، حسبما ذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الطفل ويدعى "ريوتا" أدخل إلى المستشفى -أمس الأول- بعد تعرضه للطعن بسكين مطبخ، لكن سرعان ما توفي بسبب النزيف الحاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الوالد "كينجو ساتاكي" البالغ من العمر48 عامًا، طعن طفله في الصدر بسكين مطبخ ، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.



وأشار إلى أن الشرطة أوقفت الوالد بعد تلقي اتصالاً من عاملين في المستشفي، لافتا إلى أن "ساتاكي" أبلغ الشرطة بأنه طعن ابنه "عن طريق الخطأ".

قتل ياباني نجله البالغ من العمر 12 عاما طعنا بالسكين بسبب استيائه من تلكؤ الطفل في واجبه الدراسي تحضيرا لامتحان دخول مدرسة خاصة.وأوضحت شرطة منطقة "ايتشي" في مدينة ناجويا وسط اليابان، حسبما ذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الطفل ويدعى "ريوتا" أدخل إلى المستشفى -أمس الأول- بعد تعرضه للطعن بسكين مطبخ، لكن سرعان ما توفي بسبب النزيف الحاد.وقال المتحدث باسم الشرطة إن الوالد "كينجو ساتاكي" البالغ من العمر48 عامًا، طعن طفله في الصدر بسكين مطبخ ، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.وأشار إلى أن الشرطة أوقفت الوالد بعد تلقي اتصالاً من عاملين في المستشفي، لافتا إلى أن "ساتاكي" أبلغ الشرطة بأنه طعن ابنه "عن طريق الخطأ". اخبارك نت Saida Online