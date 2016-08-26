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بالفيديو المخيف: ثعبان كاد يخنق شاباً مباشرة على الهواء أرسل الخبر



وفي التفاصيل، يظهر كريغ فريمان، من برمنغهام برفقة شابّة وهما يحاولان وضع الثعبان في كيس عازل. إلّا أنّهما فقدا السيطرة عليه، فانقض على كريغ والتف حول عنقه فكاد يخنقه مباشرة على الهواء.

والمرعب، أنّ وجه كريغ تحوّل فوراً إلى اللون الأحمر ولو ظلّ الثعبان ملتفاً حول عنقه لكان الشابّ فارق الحياة!

شاهدوا الفيديو المخيف هنا:



إلتقطت عدسات الكاميرا لحظة مخيفة جداً، عندما التف ثعبان حول عنق شاب لخنقه أثناء تصوير برنامج تلفزيوني استراليّ.وفي التفاصيل، يظهر كريغ فريمان، من برمنغهام برفقة شابّة وهما يحاولان وضع الثعبان في كيس عازل. إلّا أنّهما فقدا السيطرة عليه، فانقض على كريغ والتف حول عنقه فكاد يخنقه مباشرة على الهواء.والمرعب، أنّ وجه كريغ تحوّل فوراً إلى اللون الأحمر ولو ظلّ الثعبان ملتفاً حول عنقه لكان الشابّ فارق الحياة!شاهدوا الفيديو المخيف هنا: LBCI