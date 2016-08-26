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فيديو مذهل.. توأم تتحدثان في الوقت نفسه وبدون تدريب! أرسل الخبر



أظهر فيديو نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فيديو تظهر فيه سيدتان توأم تتحدثان بانسجام تام، وفي الوقت نفسه خلال مقابلة تلفزيونيّة مدّتها 4 دقائق في برنامج Good Morning Britain.

في التفاصيل، الأختين "بريجيت" و"بولا باورز" البالغتين 42 عاماً من العمر من ولاية كوينزلاند الأستراليّة، قالتا خلال المقابلة "أنهما لم تفترقا لحظة واحدة عن بعضهما البعض منذ ولادتهما، كما عاشتا جل مراحل حياتهما معا".



تؤكد الأختان أنهما تتحدّثان في الوقت نفسه تلقائيا، ومن دون أي تدريب مسبق، كما أشارتا إلى أنهما تقضيان جل الوقت معاً، تتشاركان الاهتمامات نفسها، وتستخدمان الحاجيات نفسها.



لكن المبهر في هذا الموضوع النادر والغريب شيئا ما، هو أن التوأم ولدتا بتناغم تام في ضربات القلب وانتظام ضغط الدم أيضاً.



لا يمكنك الا الانبهار أمام توأم متشابه تشابها كاملا لدرجة يصعب عليك التفريق بينهما، لكن ماذا لو كان هذا التشابه يرافقه انسجام تام في السلوك والكلام؟أظهر فيديو نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فيديو تظهر فيه سيدتان توأم تتحدثان بانسجام تام، وفي الوقت نفسه خلال مقابلة تلفزيونيّة مدّتها 4 دقائق في برنامج Good Morning Britain.في التفاصيل، الأختين "بريجيت" و"بولا باورز" البالغتين 42 عاماً من العمر من ولاية كوينزلاند الأستراليّة، قالتا خلال المقابلة "أنهما لم تفترقا لحظة واحدة عن بعضهما البعض منذ ولادتهما، كما عاشتا جل مراحل حياتهما معا".تؤكد الأختان أنهما تتحدّثان في الوقت نفسه تلقائيا، ومن دون أي تدريب مسبق، كما أشارتا إلى أنهما تقضيان جل الوقت معاً، تتشاركان الاهتمامات نفسها، وتستخدمان الحاجيات نفسها.لكن المبهر في هذا الموضوع النادر والغريب شيئا ما، هو أن التوأم ولدتا بتناغم تام في ضربات القلب وانتظام ضغط الدم أيضاً. الآن Saida Online