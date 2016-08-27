بالفيديو: ماذا حصل حين حاولت قتل فـأر كبير بحذائها؟

أصيبت سيّدة صينيّة بقدمها عندما حاولت قتل جرذ ظنّت أنّه نافق، وهي ترتدي حذاءً مفتوحاً من الأمام.واللافت أنّ السيّدة بالكاد لمست الجرذ بحذائها فانقضّ عليها وعضّها. ونُقلت على الفور إلى المستشفى بقدمٍ مضرجة بالدماء.وقد نُشر الفيديو على موقع LiveLeak ونال أكثر من 156 ألف مشاهدة خلال 22 يوماً فقط.والجدير بالذكر، أنّ عضّة الجرذان قد تنقل البكتيريا ما يسبب الحمى، الصداع، التقيؤ، آلاماً في الظهر والمفاصل. وقد تظهر هذه العوارض بعد 10 أيّام من التعرّض للعضّة!