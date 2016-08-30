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بالفيديو.. شاهد ماذا عثروا داخل حقيبة حاج مصري في السعودية أرسل الخبر



وعندما فتحتها وجد عشرات الثعابين النافقة على الرغم من محاولة صاحبها وضع بعض الطعام والثلج لها حتى لا تموت لكن دون جدوى، وسط حالة من الصدمة والدهشة التي أصابت مصور الفيديو وسائق الحافلة، بسبب جلب هذا العدد الكبير من الثعابين مع رجل يريد الحج.



تمكن أحد الحجاج المصريين العبور من ميناء ضبا والمرور من الجمارك دون اكتشاف ما تحتويه حقائبه، وبعد الانتقال بالحافلة بدأت رائحة كريهة تفوح داخل الحافلة، ما استدعى السائق للبحث عن سبب الرائحة، التي قادته لإحدى شنط الحجاج.وعندما فتحتها وجد عشرات الثعابين النافقة على الرغم من محاولة صاحبها وضع بعض الطعام والثلج لها حتى لا تموت لكن دون جدوى، وسط حالة من الصدمة والدهشة التي أصابت مصور الفيديو وسائق الحافلة، بسبب جلب هذا العدد الكبير من الثعابين مع رجل يريد الحج. آية حمدي | فيتو