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فيديو فاضح.. شاهد وحشية معلم مع تلميذ لم يحل الواجب! أرسل الخبر



وانتشر فيديو على "يوتيوب" مصدره كاميرا مراقبة داخلية في الصف، يظهر فيه المعلم يضرب تلميذه الطفل ابن الصف السابع بوحشية.

وبدا الأطفال، في الفيديو الذي يعود تاريخه إلى آخر آب الماضي، صامتين وهم ينظرون إلى صفعات المعلم على وجه زميلهم من دون أن يكونوا قادرين على فعل شيء، قبل أن يعود المعلم لاستكمال الدرس وكأن شيئاً لم يكن.

وعلى ما نشر موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن قريب الطالب قدم شكوى للشرطة، ضد المعلم الذي يعمل في مدرسة تتخذ من "الانضباط" شعاراً لها.



انهال معلم هندي على طفل عمره 10 سنوات تقريباً بالضرب أمام زملائه في الصف لأنه لم يحل واجبه المنزلي.وانتشر فيديو على "يوتيوب" مصدره كاميرا مراقبة داخلية في الصف، يظهر فيه المعلم يضرب تلميذه الطفل ابن الصف السابع بوحشية.وبدا الأطفال، في الفيديو الذي يعود تاريخه إلى آخر آب الماضي، صامتين وهم ينظرون إلى صفعات المعلم على وجه زميلهم من دون أن يكونوا قادرين على فعل شيء، قبل أن يعود المعلم لاستكمال الدرس وكأن شيئاً لم يكن.وعلى ما نشر موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن قريب الطالب قدم شكوى للشرطة، ضد المعلم الذي يعمل في مدرسة تتخذ من "الانضباط" شعاراً لها. العربية Saida Online