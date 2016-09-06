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سر "الكائنات" التي عُثر عليها على الأرض الثانية أرسل الخبر



ويذكر أن هذه الادعاءات جاءت من جهة علماء النفس آنذاك الذين قالوا أنهم تحدثوا مع كائن غريب له 8 أيدي. ويعتبر اكتشاف "بروكسيما ب" حدثا مهماً كونه يشبه كوكب الأرض ويبعد عنه مسافة 4 سنوات ضوئية فقط.

وتشير التقارير إلى قيام صائدي الكائنات الفضائية والباحثين بدراسة هذا الاكتشاف الفلكي العظيم للتوصل إلى معلومات أوسع عنه.

وأعاد فريق البحث النظر في حكاية زيارة قامت بها الكائنات الفضائية "سينوز" قادمة من المنظومة النجمية "بروكسيما سنتوري"، إلى كوكب الأرض حيث عاشت بيننا منذ آلاف السنين، حسبما يدعي العلماء.

وكان قام فريق من علماء النفس في ولاية كاليفورنيا ابتداء من عام 1957 بدراسة هذا المخلوق الغريب "الثماني الأيدي" والذي يأتي بشكل يشبه الإنسان والكلب في نفس الوقت، وفقا لتقارير سابقة.

وتوصل الباحثون إلى أن كائنات "سينوز" الغريبة لا تحتاج إلى النوم ولا تعاني من أمراض ويمكنها أن تعيش 120 عاما.

كما وقعت حادثة في عام 2012 تتعلق بالتقاط صورة لكائن غريب بالقرب من بحيرة "جايمينغ" في مدينة تايتونج، وقدمت جمعية UFOLOGY في تايوان بيانا يوضح أن الصورة تبدو لمخلوق فضائي غريب كبير الحجم. أعاد اكتشاف كائنات تشبهنا على الأرض الثانية "بروكسيما ب" الشبيهة بالأرض إلى الأذهان الادعاءات النظرية لعام 1950 حول زيارة كائنات غريبة ثمانية الأقدام لأرضنا منذ عدة قرون.ويذكر أن هذه الادعاءات جاءت من جهة علماء النفس آنذاك الذين قالوا أنهم تحدثوا مع كائن غريب له 8 أيدي. ويعتبر اكتشاف "بروكسيما ب" حدثا مهماً كونه يشبه كوكب الأرض ويبعد عنه مسافة 4 سنوات ضوئية فقط.وتشير التقارير إلى قيام صائدي الكائنات الفضائية والباحثين بدراسة هذا الاكتشاف الفلكي العظيم للتوصل إلى معلومات أوسع عنه.وأعاد فريق البحث النظر في حكاية زيارة قامت بها الكائنات الفضائية "سينوز" قادمة من المنظومة النجمية "بروكسيما سنتوري"، إلى كوكب الأرض حيث عاشت بيننا منذ آلاف السنين، حسبما يدعي العلماء.وكان قام فريق من علماء النفس في ولاية كاليفورنيا ابتداء من عام 1957 بدراسة هذا المخلوق الغريب "الثماني الأيدي" والذي يأتي بشكل يشبه الإنسان والكلب في نفس الوقت، وفقا لتقارير سابقة.وتوصل الباحثون إلى أن كائنات "سينوز" الغريبة لا تحتاج إلى النوم ولا تعاني من أمراض ويمكنها أن تعيش 120 عاما.كما وقعت حادثة في عام 2012 تتعلق بالتقاط صورة لكائن غريب بالقرب من بحيرة "جايمينغ" في مدينة تايتونج، وقدمت جمعية UFOLOGY في تايوان بيانا يوضح أن الصورة تبدو لمخلوق فضائي غريب كبير الحجم. ديلي ميل Saida Online