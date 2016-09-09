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غارة جوية تقتل قيادات جيش الفتح في حلب بينهم القائد العام أرسل الخبر



وتضارب الأنباء حول مصير "أمير كتائب النصرة" المدعو "ابو مسلم الشامي".

ابو مسلم الشامي

وضم الاجتماع الذي عقد لتدارس الأوضاع بعد هزيمة حلب، 15 قيادياً، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الغارة الجوية، الا أن المسار الجوي الذي نفذت فيه الغارة هو لطائرات الجيش السوري والطائرات الروسية.



وتبعد كفرناها عن مدينة حلب أقل من 10 كيلومترات غربًا.



وقاتل الحمصي في العراق مع تنظيم "القاعدة" إلى جانب ابو مصعب الزرقاوي، عام 2003، ليتم اعتقاله، ويسجن إلى جانب قيادات "داعش" الحالية، حيث التقى ابو بكر البغدادي، قبل أن يفر من السجن.



ابو عمر سراقب هو الرجل الثاني في جبهة النصرة، واسمه الحقيقي “اسامة نمورة”، وحمل اكثر من لقب ابرزها، أبو هاجر الحمصي” و”ابو خالد لبنان” و “أبو عمر العراقي”، من مواليد ريف ادلب.



يعتبر ابو عمر سراقب، أحد أهم القادة الذين قتلوا خلال الفترة الأخيرة، فهو من مؤسسي جيش الفتح وقائده العام، بالإضافة إلى كونه مسؤول جبهة النصرة العسكري.



أسس جبهة النصرة في القلمون في ريف دمشق الغربي، وتولى “امارة ادلب” في الجبهة، وقاد المعارك على جبهة الفوعة وكفريا في ريف ادلب، كما قاد معارك جيش الفتح الاخيرة في جنوب وغرب حلب.

كما قاد الحملات ضد جماعات “الجيش الحر” ومنها الفرقة 13، وقال ناشطون إن الحمصي مسؤول عن مقتل عشرات المسلحين من الجيش.



وتشير المعلومات إلى ان المقتول يعتبر أول من أعطى الاوامر لإدخال السيارات المفخخة إلى لبنان، خلال وجوده في القلمون، قبل أن ينتقل إلى ادلب ويصبح اميرا عليها.



ذهب الحمصي إلى العراق عام 2003، حيث قاتل هناك مع تنظيم القاعدة إلى جانب ابو مصعب الزرقاوي، ليتم اعتقاله، ويسجن إلى جانب قيادات داعش الحالية، حيث التقى ابو بكر البغدادي، قبل أن يفر من السجن.



وعلى صفحات التواصل الإجتماعي، اعرب العديد من مناصري جبهة النصرة عن غضبهم من قتل قائدهم العسكري، وصبوا جام غضبهم على قيادة جبهة النصرة المتمثلة بأبو محمد الجولاني، حيث هاجموا قرار فك الإرتباط عن تنظيم القاعدة، وقال أحدهم “لا قادتنا سلموا من القصف الصليبي ولا اهلنا من القصف الروسي؟ “.



وتحدثت العديد من التنسيقيات عن خيانة تعرضت لها جبهة النصرة، وقال أحد المقربين من الجبهة المدعو أبو بصير الشامي “الويل للخونة الويل لمن وافق على قتل من نصر أهل حلب، تعساً لهذه المعارضة”.



وغمز بعض المغردين من قناة حركة احرار الشام، وقالوا “هل سيتجرأ فصيل بعزاء امير جيش الفتح بعد فك الارتباط؟ “، خصوصاً وان الحركة تجري ترتيبات مع جهات خارجية، بهدف تحييدها عن تصنيفها ارهابية على اللوائح الدولية، بالإتفاق مع الداعم التركي.



وتصاعدت في الآونة الأخيرة الخلافات بين جبهة النصرة وحركة احرار الشام بعد تعثر مساعي الاندماج بين الجماعات في سوريا، حيث اُتهمت الحركة بعرقلة الاندماج، رغم التنازلات الكبيرة التي قدمتها الجبهة. استهدفت غارة جوية اجتماعاً لقادة "جبهة النصرة" بالقرب من بلدة كفرناها غرب حلب، ما أدى إلى مقتل عدد من القادة عرف منهم المسؤول العسكري العام "اسامة نمورة" والملقب بإسم "ابو هاجر الحمصي"، فيما بقي آخرون تحت الانقاض.وتضارب الأنباء حول مصير "أمير كتائب النصرة" المدعو "ابو مسلم الشامي".ابو مسلم الشاميوضم الاجتماع الذي عقد لتدارس الأوضاع بعد هزيمة حلب، 15 قيادياً، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الغارة الجوية، الا أن المسار الجوي الذي نفذت فيه الغارة هو لطائرات الجيش السوري والطائرات الروسية.وتبعد كفرناها عن مدينة حلب أقل من 10 كيلومترات غربًا.وقاتل الحمصي في العراق مع تنظيم "القاعدة" إلى جانب ابو مصعب الزرقاوي، عام 2003، ليتم اعتقاله، ويسجن إلى جانب قيادات "داعش" الحالية، حيث التقى ابو بكر البغدادي، قبل أن يفر من السجن.ابو عمر سراقب هو الرجل الثاني في جبهة النصرة، واسمه الحقيقي “اسامة نمورة”، وحمل اكثر من لقب ابرزها، أبو هاجر الحمصي” و”ابو خالد لبنان” و “أبو عمر العراقي”، من مواليد ريف ادلب.يعتبر ابو عمر سراقب، أحد أهم القادة الذين قتلوا خلال الفترة الأخيرة، فهو من مؤسسي جيش الفتح وقائده العام، بالإضافة إلى كونه مسؤول جبهة النصرة العسكري.أسس جبهة النصرة في القلمون في ريف دمشق الغربي، وتولى “امارة ادلب” في الجبهة، وقاد المعارك على جبهة الفوعة وكفريا في ريف ادلب، كما قاد معارك جيش الفتح الاخيرة في جنوب وغرب حلب.كما قاد الحملات ضد جماعات “الجيش الحر” ومنها الفرقة 13، وقال ناشطون إن الحمصي مسؤول عن مقتل عشرات المسلحين من الجيش.وتشير المعلومات إلى ان المقتول يعتبر أول من أعطى الاوامر لإدخال السيارات المفخخة إلى لبنان، خلال وجوده في القلمون، قبل أن ينتقل إلى ادلب ويصبح اميرا عليها.ذهب الحمصي إلى العراق عام 2003، حيث قاتل هناك مع تنظيم القاعدة إلى جانب ابو مصعب الزرقاوي، ليتم اعتقاله، ويسجن إلى جانب قيادات داعش الحالية، حيث التقى ابو بكر البغدادي، قبل أن يفر من السجن.وعلى صفحات التواصل الإجتماعي، اعرب العديد من مناصري جبهة النصرة عن غضبهم من قتل قائدهم العسكري، وصبوا جام غضبهم على قيادة جبهة النصرة المتمثلة بأبو محمد الجولاني، حيث هاجموا قرار فك الإرتباط عن تنظيم القاعدة، وقال أحدهم “لا قادتنا سلموا من القصف الصليبي ولا اهلنا من القصف الروسي؟ “.وتحدثت العديد من التنسيقيات عن خيانة تعرضت لها جبهة النصرة، وقال أحد المقربين من الجبهة المدعو أبو بصير الشامي “الويل للخونة الويل لمن وافق على قتل من نصر أهل حلب، تعساً لهذه المعارضة”.وغمز بعض المغردين من قناة حركة احرار الشام، وقالوا “هل سيتجرأ فصيل بعزاء امير جيش الفتح بعد فك الارتباط؟ “، خصوصاً وان الحركة تجري ترتيبات مع جهات خارجية، بهدف تحييدها عن تصنيفها ارهابية على اللوائح الدولية، بالإتفاق مع الداعم التركي.وتصاعدت في الآونة الأخيرة الخلافات بين جبهة النصرة وحركة احرار الشام بعد تعثر مساعي الاندماج بين الجماعات في سوريا، حيث اُتهمت الحركة بعرقلة الاندماج، رغم التنازلات الكبيرة التي قدمتها الجبهة. وكالات Saida Online