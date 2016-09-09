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هبط بركاب طائرته في بلد آخر بالخطأ! أرسل الخبر



ونقلت الوكالة عن تقرير صادر عن مكتب سلامة النقل الأسترالي تاكيده أن الطائرة حلقت في اتجاه آخر لتهبط في ملبورن على مسافة ما يقرب 6.3 ألف كلم من الوجهة الأصلية.

وذكر تقرير أن الطيار أدخل بيانات خاطئة عن الرحلة ضمن نظام ملاحة الطائرة، فبدلا من كتابة 151° 9.8’ شرقا أو 15109.8، أدخل عن طريق الخطأ 15° 19.8’ شرقا أو 01519.8 في النظام، وأدى هذا إلى خطأ في تحديد الموقع لتتأثر أنظمة الملاحة في الطائرة وبعضا من أنظمة الإنذار. ولم يلاحظ الطيار هذا الخطأ إلى بعد أن حلقت الطائرة في الاتجاه الخاطئ. وجد ركاب شركة طيران آسيا أنفسهم في رحلة متوجهة إلى ملبورن الأسترالية بدلا من ماليزيا حسبما كان مقرر وذلك بسبب قيام الطيار بإدخال بيانات خاطئة ضمن نظام ملاحة الطائرة، بحسب ما افادت وكالة "روسيا اليوم".ونقلت الوكالة عن تقرير صادر عن مكتب سلامة النقل الأسترالي تاكيده أن الطائرة حلقت في اتجاه آخر لتهبط في ملبورن على مسافة ما يقرب 6.3 ألف كلم من الوجهة الأصلية.وذكر تقرير أن الطيار أدخل بيانات خاطئة عن الرحلة ضمن نظام ملاحة الطائرة، فبدلا من كتابة 151° 9.8’ شرقا أو 15109.8، أدخل عن طريق الخطأ 15° 19.8’ شرقا أو 01519.8 في النظام، وأدى هذا إلى خطأ في تحديد الموقع لتتأثر أنظمة الملاحة في الطائرة وبعضا من أنظمة الإنذار. ولم يلاحظ الطيار هذا الخطأ إلى بعد أن حلقت الطائرة في الاتجاه الخاطئ. Saida Online