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سمع صراخها بعد دفنها حاملاً.. فحفر القبر واكتشف المفاجأة! أرسل الخبر



وفي التفاصيل، ذكرت مجلة "ديلي ستار" البريطانية أن شاباً كوستاريكياً يدعى رودي ديفيد، ويبلغ من العمر (16 عاماً) قام بحفر قبر صديقته بعدما سمع أصوات صراخ تأتي من داخل القبر بعد دفنها.

حيث أصر ديفيد على نبش قبر صديقته نيسي بيريز التي توفيت وهي حامل، بمشاركة أهل الفتاة، ليجدوا أنها ما زالت على قيد الحياة، فسارعوا إلى نقلها إلى المستشفى لكي يتم إسعافها، لكنها فارقت الحياة.

وقالت إحدى قريبات الفتاة: إنه عندما تم إخراجها من القبر كان جسمها دافئاً، وكانت درجة حرارته قريبة من درجة الحرارة الطبيعية للجسم، ولم يكن لها رائحة كريهة، ولا نعلم كيف تم دفنها حية؟

وقال حارس المقابر: إنه بالفعل سمع صوت صراخ قادماً من المقابر؛ ولكنه لم يكن متأكداً من أنه يأتي من قبر الفتاة. كيف دُفنت حية؟ هذا ما سأله أهل فتاة شابة، سُمع صوتها من داخل قبرها بعد دفنها ليتم فتح القبر من جديد ويكتشفوا الصدمة!وفي التفاصيل، ذكرت مجلة "ديلي ستار" البريطانية أن شاباً كوستاريكياً يدعى رودي ديفيد، ويبلغ من العمر (16 عاماً) قام بحفر قبر صديقته بعدما سمع أصوات صراخ تأتي من داخل القبر بعد دفنها.حيث أصر ديفيد على نبش قبر صديقته نيسي بيريز التي توفيت وهي حامل، بمشاركة أهل الفتاة، ليجدوا أنها ما زالت على قيد الحياة، فسارعوا إلى نقلها إلى المستشفى لكي يتم إسعافها، لكنها فارقت الحياة.وقالت إحدى قريبات الفتاة: إنه عندما تم إخراجها من القبر كان جسمها دافئاً، وكانت درجة حرارته قريبة من درجة الحرارة الطبيعية للجسم، ولم يكن لها رائحة كريهة، ولا نعلم كيف تم دفنها حية؟وقال حارس المقابر: إنه بالفعل سمع صوت صراخ قادماً من المقابر؛ ولكنه لم يكن متأكداً من أنه يأتي من قبر الفتاة. سيدتي Saida Online