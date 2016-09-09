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السعودية: تحرك الحجاج إلى منى يبلغ ذروته فجرا أرسل الخبر



وأشار التركي إلى أن ثلاثة أرباع الحجاج يفضلون قضاء يوم التروية في منى ومن ثم الانطلاق صباح اليوم التاسع من ذي الحجة، الأحد، إلى مشعر عرفات، في حين أن حوالي 25 بالمئة من حجاج بيت الله الحرام ينطلقون مباشرة من مواقع إقامتهم في العاصمة المقدسة إلى عرفات. .



وأوضح أن رحلة المشاعر تستغرق من خمسة إلى ستة أيام يتم خلالها تنفيذ خمس خطط مرورية لانتقال الحجاج، مؤكدا أن أهم هذه الخطط الخمس هي مرحلة التصعيد، لا سيما وأن وقوف الحجاج بعرفات يعد الركن الأعظم للحج.



وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية أن هناك أكثر من 11 خطة ذات صلة بإدارة وتنظيم حركة المشاة والحشود أثناء إقامة الحجاج في المشاعر المقدسة، مشيرا إلى أن بعضها مرتبطة بمواقع معينة، والبعض الآخر تشمل حركة المشاة على الطرق.



من جانبه، قال المتحدث باسم قيادة قوات أمن الحج العقيد سامي الشويرخ، إنه تم إعادة نحو 238 مخالفا من مختلف منافذ العاصمة المقدسة، وإعادة نحو 105 سيارة مخالفة لا تحمل تصريحا لدخول المشاعر، وضبط 36 مكتبا وهميا. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، الجمعة، إن ذروة تحرك الحجاج من مكة إلى منى للتروية سيكون بعد صلاة الفجر، السبت، الثامن من ذي الحجة.وأشار التركي إلى أن ثلاثة أرباع الحجاج يفضلون قضاء يوم التروية في منى ومن ثم الانطلاق صباح اليوم التاسع من ذي الحجة، الأحد، إلى مشعر عرفات، في حين أن حوالي 25 بالمئة من حجاج بيت الله الحرام ينطلقون مباشرة من مواقع إقامتهم في العاصمة المقدسة إلى عرفات. .وأوضح أن رحلة المشاعر تستغرق من خمسة إلى ستة أيام يتم خلالها تنفيذ خمس خطط مرورية لانتقال الحجاج، مؤكدا أن أهم هذه الخطط الخمس هي مرحلة التصعيد، لا سيما وأن وقوف الحجاج بعرفات يعد الركن الأعظم للحج.وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية أن هناك أكثر من 11 خطة ذات صلة بإدارة وتنظيم حركة المشاة والحشود أثناء إقامة الحجاج في المشاعر المقدسة، مشيرا إلى أن بعضها مرتبطة بمواقع معينة، والبعض الآخر تشمل حركة المشاة على الطرق.من جانبه، قال المتحدث باسم قيادة قوات أمن الحج العقيد سامي الشويرخ، إنه تم إعادة نحو 238 مخالفا من مختلف منافذ العاصمة المقدسة، وإعادة نحو 105 سيارة مخالفة لا تحمل تصريحا لدخول المشاعر، وضبط 36 مكتبا وهميا. سكاي نيوز Saida Online