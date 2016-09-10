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مفتي السعودية يعتذر عن إلقاء خطبة عرفة للمرَّة الأولى منذ 35 عاماً... والسبب؟ أرسل الخبر



وأرجعت مصادر سبب الاعتذار إلى الظروف الصحية للمفتي بعد أكثر من 35 عاماً قضاها خطيباً في يوم عرفة.

وأشارت صحيفة "الرياض" إلى أنه قد تم تكليف إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد لإلقاء خطبة هذا العام في مسجد عرفة الأحد 11 سبتمب ر/ أيلول 2016.

والشيخ صالح هو عضو بهيئة كبار العلماء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، و رئيس مجلس الشورى، والمستشار في الديوان الملكي.

اعتذر مفتي السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عن خطبة يوم عرفة لهذا العام في مسجد نمرة بعرفات وذلك بعد 35 عاماً من إلقاء الخطبة بحسب صحف سعودية.وأرجعت مصادر سبب الاعتذار إلى الظروف الصحية للمفتي بعد أكثر من 35 عاماً قضاها خطيباً في يوم عرفة.وأشارت صحيفة "الرياض" إلى أنه قد تم تكليف إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد لإلقاء خطبة هذا العام في مسجد عرفة الأحد 11 سبتمب ر/ أيلول 2016.والشيخ صالح هو عضو بهيئة كبار العلماء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، و رئيس مجلس الشورى، والمستشار في الديوان الملكي. هافينغتون بوست عربي Saida Online