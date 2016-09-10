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فيديو جديد يكشف المتورط في مقتل سائق “بوتين” المفضل.. شاهد أرسل الخبر



وتظهر لحظات وقوع الحادث كيف ارتطمت سيارة مرسيدس جاءت من الجهة المقابلة بالـBMW الرئاسية التي كانت تسير في يمين الطريق و تهشّمت واجهة السيارتين.

ولقي ما وُصِفَ أنه “أفضل سائقي السيارات” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مصرعه جراء تعرض سيارته لحادث سير مروّع، في شارع كوتوزوفسكي بروسبكت في موسك و.



كشف فيديو جديد، لكاميرات المراقبة، عن المتورط في الحادث الذي قتل فيه سائق السيارة الرئاسية الروسيةالرسمية، السائق المفضل لدى الرئيس فلاديمير بوتين، يوم يوم 6 سبتمبر الجاري.وتظهر لحظات وقوع الحادث كيف ارتطمت سيارة مرسيدس جاءت من الجهة المقابلة بالـBMW الرئاسية التي كانت تسير في يمين الطريق و تهشّمت واجهة السيارتين.ولقي ما وُصِفَ أنه “أفضل سائقي السيارات” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مصرعه جراء تعرض سيارته لحادث سير مروّع، في شارع كوتوزوفسكي بروسبكت في موسك و. وكالات Saida Online