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أخبار دولية / فيديو جديد يكشف المتورط في مقتل سائق “بوتين” المفضل.. شاهد
فيديو جديد يكشف المتورط في مقتل سائق “بوتين” المفضل.. شاهد
2016-09-10 أرسل الخبر
وكالات
كشف فيديو جديد، لكاميرات المراقبة، عن المتورط في الحادث الذي قتل فيه سائق السيارة الرئاسية الروسيةالرسمية، السائق المفضل لدى الرئيس فلاديمير بوتين، يوم يوم 6 سبتمبر الجاري.
وتظهر لحظات وقوع الحادث كيف ارتطمت سيارة مرسيدس جاءت من الجهة المقابلة بالـBMW الرئاسية التي كانت تسير في يمين الطريق و تهشّمت واجهة السيارتين.
ولقي ما وُصِفَ أنه “أفضل سائقي السيارات” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مصرعه جراء تعرض سيارته لحادث سير مروّع، في شارع كوتوزوفسكي بروسبكت في موسك
و.
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