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القبض على 'دراكولا' حقيقي وفي بلد عربي! أرسل الخبر



وقال الأهالي الذين قدموا البلاغات ضده أن هذا الأخير يقوم بخطف الحيوانات الضالة في الشارع ويقوم بامتصاص دمها في مشهد مقزز ثم يقوم بعد ذلك بسلخها وأكلها ما جعل أهالي المنطقة يصابون بالذعر من تصرفاته الغريبة.

وأضاف أهالي المنطقة أن الشخص موضوع البلاغات لا يخرج نهاراً بشكل مطلق بل يكتفي بالخروج ليلاً عند غروب الشمس وهو الأمر الذي دفع الأهالي بتشبيهه بشخصية "دراكولا" الخيالية الشهيرة التي لطالما شاهدناها في الأفلام الأجنبية.

من جهة أخرى، قالت الجهات الأمنية المختصة أنها عثرت داخل منزل "دراكولا الشرقية" على مشاهد مرعبة من قبل تواجد حيوانات مسلوخة ومعلقة ودماء مسكوبة في أواني مجهزة لشربها من أجسام هذه الحيوانات الضالة. تمكنت السلطات الأمنية بمحافظة الشرقية من إالقاء القبض خلال الأيام القليلة الماضية على شخص لقبوه بـ"مصاص الدماء" وذلك بعد ورود عدة بلاغات من أهالي المنطقة التي يقطن بها الشخص المذكور والمدعو "صلاح" تفيد يقيامه بأمور غريبة وشاذة تخرج عن الطبع البشري السليم والسوي، بحسب عدة مواقع صحفية مصرية.وقال الأهالي الذين قدموا البلاغات ضده أن هذا الأخير يقوم بخطف الحيوانات الضالة في الشارع ويقوم بامتصاص دمها في مشهد مقزز ثم يقوم بعد ذلك بسلخها وأكلها ما جعل أهالي المنطقة يصابون بالذعر من تصرفاته الغريبة.وأضاف أهالي المنطقة أن الشخص موضوع البلاغات لا يخرج نهاراً بشكل مطلق بل يكتفي بالخروج ليلاً عند غروب الشمس وهو الأمر الذي دفع الأهالي بتشبيهه بشخصية "دراكولا" الخيالية الشهيرة التي لطالما شاهدناها في الأفلام الأجنبية.من جهة أخرى، قالت الجهات الأمنية المختصة أنها عثرت داخل منزل "دراكولا الشرقية" على مشاهد مرعبة من قبل تواجد حيوانات مسلوخة ومعلقة ودماء مسكوبة في أواني مجهزة لشربها من أجسام هذه الحيوانات الضالة. المدينة نيوز Saida Online