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بالفيديو- نانسي عجرم تنهار بسبب أحد معجبيها.. ماذا فعل؟ أرسل الخبر



وعلّقت الصفحة على الفيديو وكتبت: "اتوقع هذي اكثر لحظة ندمت فيها ننوس انها قالت لاحد غني لي مع احترامنا للي يغني بس مت ضحك ع المقطع لين بس."

كما نشرت الصفحة فيديو آخر لنانسي، بمناسبة عيد زواجها الثامن من طبيب الأسنان فادي الهاشم، وهي توجّه له رسالة حب.

وقالت: "فادي هو سلامي الداخلي، وقوتي الهادئة، والحب الذي يكملني من دون ان يلغيني"، مضيفةً الى انّه "يحبّ ان يهتمّ بي دائماً.. اقل شيء ان يهتمّ بي".

وظهرت وهي تشكر "شيخ الشباب.. فادي زوجي الذي وقف الى جانبي".



نشرت صفحة nancyajramvideos، على تطبيق "انستغرام"، فيديو للفنانة اللبنانية وهي تنهار من الضحك، بعد سماع صوت احد معجبيها، وهو يؤدّي احدى اغنياتها.وعلّقت الصفحة على الفيديو وكتبت: "اتوقع هذي اكثر لحظة ندمت فيها ننوس انها قالت لاحد غني لي مع احترامنا للي يغني بس مت ضحك ع المقطع لين بس."كما نشرت الصفحة فيديو آخر لنانسي، بمناسبة عيد زواجها الثامن من طبيب الأسنان فادي الهاشم، وهي توجّه له رسالة حب.وقالت: "فادي هو سلامي الداخلي، وقوتي الهادئة، والحب الذي يكملني من دون ان يلغيني"، مضيفةً الى انّه "يحبّ ان يهتمّ بي دائماً.. اقل شيء ان يهتمّ بي".وظهرت وهي تشكر "شيخ الشباب.. فادي زوجي الذي وقف الى جانبي". مواقع Saida Online