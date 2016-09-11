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كوريا الشمالية تسخر من تهديدات أوباما أرسل الخبر



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، إن "مجموعة الرئيس الأميركي باراك أوباما تركض وتتحدث عن عقوبات لا معنى لها حتى اليوم بطريقة مثيرة جدا للضحك".

ورجح مبعوث أميركي، الأحد، أن تفرض واشنطن عقوبات من جانبها على كوريا الشمالية، وذلك بعد يومين من إجرائها خامس وأكبر تجاربها النووية في تحد لعقوبات الأمم المتحدة، وفق ما نقلت رويترز. أبدت كوريا الشمالية، الأحد، عدم اكتراثها بمساعي الولايات المتحدة لفرض عقوبات على بيونغ يانغ في أعقاب تجربتها النووية الخامسة، واصفة إياها بالـ"مثيرة للضحك"، ومتعهدة بمواصلة تعزيز قدراتها النووية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، إن "مجموعة الرئيس الأميركي باراك أوباما تركض وتتحدث عن عقوبات لا معنى لها حتى اليوم بطريقة مثيرة جدا للضحك".ورجح مبعوث أميركي، الأحد، أن تفرض واشنطن عقوبات من جانبها على كوريا الشمالية، وذلك بعد يومين من إجرائها خامس وأكبر تجاربها النووية في تحد لعقوبات الأمم المتحدة، وفق ما نقلت رويترز. وكالات Saida Online