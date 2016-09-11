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بالصور... حركة ناشطة في صيدا وعين الحلوة عشية عيد الاضحى المبارك أرسل الخبر



وقد انعكست حركة العيد ازدحاما في شوارعها الرئيسية والداخلية.

محال بيع الحلوى ازدانت بالأصناف التي باتت جزءا من تقليد الاحتفال بالعيد مثل الملبن والمعمول وغيرهما.

وكما في هذه المناسبة من كل عام، اقبل العديد من المواطنين على شراء الأضاحي تقربا الى الله، ونشطت العديد من الجمعيات كما الأفراد في استقبال الاضحيات وتوزيعها على مستحقيها. وبهدف ادخال بهجة العيد الى قلوب الأطفال قام احد المواطنين بتلوين خراف العيد.

وقد انطلقت مسيرة التكبيرات من امام مسجد عائشة ام المؤمنين بدعوة من احرار صيدا باتجاه تقاطع ايليا مرورا بساحة النجمة ومن ثم الشوارع داخل السوق التجاري.



وفي مخيم عين الحلوة نشطت الحركة بشكل لافت في سوق مخيم عين الحلوة، حيث فتحت المحلات التجارية ابوابها حتى وقت متأخر، علماً أن السوق داخل المخيم يضم محلات الألبسة والأحذية والمواد الغذائية والخضار واللحوم.

وقد اعلنت لجنة سوق الخضار انها اتفقت مع المحلات على تنزيلات بالأسعار تصل حتى 60% وذلك تشجيعا للزبائن من داخل المخيم والجوار.



ونظمت اللجان الدعوية في الروابط الإسلامية مسيرة تكبير في عين الحلوة بعد صلاة العشاء جابت مسيرة التكبير شوارع مخيم عين الحلوة حيث انطلقت من أمام مسجد النور بمشاركة عدد من المشايخ وممثلين عن الروابط الإسلامية وحشد غفير من أبناء المخيم.





















































































































شهدت عاصمة الجنوب صيدا عشية عيد الأضحى المبارك حركة ناشطة في اسواقها حيث شهدت الاسواق زحمة لتأمين مستلزمات العيد.وقد انعكست حركة العيد ازدحاما في شوارعها الرئيسية والداخلية.محال بيع الحلوى ازدانت بالأصناف التي باتت جزءا من تقليد الاحتفال بالعيد مثل الملبن والمعمول وغيرهما.وكما في هذه المناسبة من كل عام، اقبل العديد من المواطنين على شراء الأضاحي تقربا الى الله، ونشطت العديد من الجمعيات كما الأفراد في استقبال الاضحيات وتوزيعها على مستحقيها. وبهدف ادخال بهجة العيد الى قلوب الأطفال قام احد المواطنين بتلوين خراف العيد.وقد انطلقت مسيرة التكبيرات من امام مسجد عائشة ام المؤمنين بدعوة من احرار صيدا باتجاه تقاطع ايليا مرورا بساحة النجمة ومن ثم الشوارع داخل السوق التجاري.وفي مخيم عين الحلوة نشطت الحركة بشكل لافت في سوق مخيم عين الحلوة، حيث فتحت المحلات التجارية ابوابها حتى وقت متأخر، علماً أن السوق داخل المخيم يضم محلات الألبسة والأحذية والمواد الغذائية والخضار واللحوم.وقد اعلنت لجنة سوق الخضار انها اتفقت مع المحلات على تنزيلات بالأسعار تصل حتى 60% وذلك تشجيعا للزبائن من داخل المخيم والجوار.ونظمت اللجان الدعوية في الروابط الإسلامية مسيرة تكبير في عين الحلوة بعد صلاة العشاء جابت مسيرة التكبير شوارع مخيم عين الحلوة حيث انطلقت من أمام مسجد النور بمشاركة عدد من المشايخ وممثلين عن الروابط الإسلامية وحشد غفير من أبناء المخيم. صيدا أون لاين Saida Online