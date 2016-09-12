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بعد اطلاق سراحه فيديو جديد: لـ'أبو سن' مع فتاة أمريكية مثيرة جديدة! أرسل الخبر



وبعد محاولات يائسة للتواصل بين "أبو سن" والفتاة الأمريكية الشقراء، قرّرت الأخيرة أن ترقص معه على أنغام موسيقى "الراب" الأمريكية الشهيرة.

ويظهر الفيديو محاولات يائسة من الفتى السعودي "أبو سن" للتواصل مع الفتاة الأمريكية الشقراء ولكن بدون جدوى وذلك لجهله الكبير باللغة الإنجليزية .



تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للفتى السعودي "أبو سن" يحادث فتاة أمريكية شقراء على برنامج المحادثات "يوناو" ولكن بدون جدوى لعدم اتقانه للغة الإنجليزية.وبعد محاولات يائسة للتواصل بين "أبو سن" والفتاة الأمريكية الشقراء، قرّرت الأخيرة أن ترقص معه على أنغام موسيقى "الراب" الأمريكية الشهيرة.ويظهر الفيديو محاولات يائسة من الفتى السعودي "أبو سن" للتواصل مع الفتاة الأمريكية الشقراء ولكن بدون جدوى وذلك لجهله الكبير باللغة الإنجليزية .